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В Днепре скончался известный врач и профессор

21 декабря 2024 14:56
Андрей Плахонин - Редактор
В Днепре скончался видный врач Николай Федченко
Аудитория в Днепровском ГМУ. Фото: Минздрав
Андрей Плахонин - Редактор

В Днепре в четверг, 19 декабря, из жизни ушел видный врач и профессор Николай Федченко. Профессор всю жизнь посвятил медицинскому делу.

Об этом сообщила пресс-служба Днепровского государственного медицинского университета в Facebook.

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Известно, что Федченко скончался на 75-м году жизни. Он был выдающимся гистологом и патоморфологом, всю жизнь посвятившим медицине. Профессор руководил отделом патоморфологии и электронной микроскопии, а в 1996–1999 годах возглавлял кафедру патологической анатомии ДГМУ.

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Николай Федченко. Фото: Днепровский ГМУ

Федченко обосновал новую теорию возникновения атеросклероза, разработал и внедрил методику внесосудистой подводки и пропускания крови, которая позволила получить новые данные о блоках органов и тканей. Также врач является автором 130 научных работ.

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Скриншот сообщения университета
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Скриншот сообщения университета

Напомним, на днях стало известно о смерти украинского журналиста и военнослужащего Андрея Никитина.

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