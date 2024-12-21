У Дніпрі помер видатний лікар Микола Федченко

У Дніпрі помер відомий лікар і професор
У Дніпрі у четвер, 19 грудня, з життя пішов видатний лікар та професор Микола Федченко. Професор все життя присвятив медичній справі.
Про це повідомила пресслужба Дніпровського державного медичного університету у Facebook.
Смерть відомого лікаря Федченка
Відомо, що Федченко помер на 75-му році життя. Він був видатним гістологом та патоморфологом, який все своє життя присвятив медицині. Професор керував відділом патоморфології та електронної мікроскопії, а в 1996-1999 роках очолював кафедру патологічної анатомії ДДМУ.
Федченко обґрунтував нову теорію виникнення атеросклерозу, розробив та впровадив методику позасудинної підведення та пропускання крові, яка дозволила отримати нові дані про блоки органів та тканин. Також лікар є автором 130 наукових робіт.
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