У Дніпрі помер видатний лікар Микола Федченко

Аудиторія у Дніпровському ДМУ. Фото: МОЗ

У Дніпрі у четвер, 19 грудня, з життя пішов видатний лікар та професор Микола Федченко. Професор все життя присвятив медичній справі.

Про це повідомила пресслужба Дніпровського державного медичного університету у Facebook.

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Відомо, що Федченко помер на 75-му році життя. Він був видатним гістологом та патоморфологом, який все своє життя присвятив медицині. Професор керував відділом патоморфології та електронної мікроскопії, а в 1996-1999 роках очолював кафедру патологічної анатомії ДДМУ.

Микола Федченко. Фото: Дніпровський ДМУ

Федченко обґрунтував нову теорію виникнення атеросклерозу, розробив та впровадив методику позасудинної підведення та пропускання крові, яка дозволила отримати нові дані про блоки органів та тканин. Також лікар є автором 130 наукових робіт.

Скриншот допису університету

Скриншот допису університету

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