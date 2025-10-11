Трамп прошел медосмотр — здоров ли лидер США

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прошел очередной медицинский осмотр. Врачи назвали состояние здоровья главы Белого дома "отличным".

Об этом информирует Associated Press.

Врач Национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида заявил, что Дональд Трамп находится в "отличном состоянии здоровья" после того, как американский лидер прошел медицинский осмотр.

По данным AP, Трамп провел примерно три часа в больнице в Бетесде, в пятницу, 10 октября. Там его врач, капитан ВМС Шон Барбабелла, провел "запланированное контрольное обследование", которое было "частью его текущего плана поддержания здоровья".

Во время пребывания в больнице глава Белого дома получил ежегодную вакцину от гриппа, а также бустерную вакцину от COVID-19.

"Президент Трамп остается в исключительном состоянии здоровья, демонстрируя высокие показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической системы", — заявил Барбабелла.

Кроме того, врач отметил, что обследование помогло подготовиться к будущим зарубежным поездкам Трампа и в него входила современная диагностика, лабораторные анализы и профилактические медицинские осмотры.

Также Барбабелла сказал, что оценил сердечный возраст Трампа, который оказался "примерно на 14 лет моложе" его хронологического возраста. Трампу 79 лет, и на момент инаугурации он был старейшим президентом США.

В AP напомнили, что на этой неделе Белый дом сначала назвал визит Трампа в медцентр "обычным ежегодным ежегодным осмотром", хотя Трамп прошел свой ежегодный медицинский осмотр в апреле. Затем президент назвал его "полугодовым медицинским осмотром".

Напомним, что в июле этого года у Дональда Трампа обнаружили заболевание вен, распространенное среди людей старше 70 лет.

Ранее, в апреле 2025 года, в Белом доме обнародовали результаты медицинского обследования президента Дональда Трампа.