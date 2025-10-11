Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр Трамп прошел медосмотр — каково состояние его здоровья

Трамп прошел медосмотр — каково состояние его здоровья

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 20:15
Трамп прошел медосмотр — здоров ли лидер США
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прошел очередной медицинский осмотр. Врачи назвали состояние здоровья главы Белого дома "отличным".

Об этом информирует Associated Press.

Реклама
Читайте также:

Трамп прошел медосмотр — выводы врачей

Врач Национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида заявил, что Дональд Трамп находится в "отличном состоянии здоровья" после того, как американский лидер прошел медицинский осмотр.

По данным AP, Трамп провел примерно три часа в больнице в Бетесде, в пятницу, 10 октября. Там его врач, капитан ВМС Шон Барбабелла, провел "запланированное контрольное обследование", которое было "частью его текущего плана поддержания здоровья".

Во время пребывания в больнице глава Белого дома получил ежегодную вакцину от гриппа, а также бустерную вакцину от COVID-19.

"Президент Трамп остается в исключительном состоянии здоровья, демонстрируя высокие показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической системы", — заявил Барбабелла.

Кроме того, врач отметил, что обследование помогло подготовиться к будущим зарубежным поездкам Трампа и в него входила современная диагностика, лабораторные анализы и профилактические медицинские осмотры.

Также Барбабелла сказал, что оценил сердечный возраст Трампа, который оказался "примерно на 14 лет моложе" его хронологического возраста. Трампу 79 лет, и на момент инаугурации он был старейшим президентом США.

В AP напомнили, что на этой неделе Белый дом сначала назвал визит Трампа в медцентр "обычным ежегодным ежегодным осмотром", хотя Трамп прошел свой ежегодный медицинский осмотр в апреле. Затем президент назвал его "полугодовым медицинским осмотром".

Напомним, что в июле этого года у Дональда Трампа обнаружили заболевание вен, распространенное среди людей старше 70 лет.

Ранее, в апреле 2025 года, в Белом доме обнародовали результаты медицинского обследования президента Дональда Трампа.

США здоровье Дональд Трамп врачи сердце медосмотр
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации