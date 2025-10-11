Відео
Головна Медцентр Трамп пройшов медогляд — який стан його здоров’я

Трамп пройшов медогляд — який стан його здоров’я

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 20:15
Трамп пройшов медогляд — чи здоровий лідер США
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пройшов черговий медичний огляд. Лікарі назвали стан здоров'я очільника Білого дому "відмінним".

Про це інформує Associated Press.

Читайте також:

Трамп пройшов медогляд — висновки лікарів

Лікар Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда заявив, що Дональд Трамп перебуває у "відмінному стані здоров'я" після того, як американський лідер пройшов медичний огляд.

За даними AP, Трамп провів приблизно три години в лікарні в Бетесді, у п'ятницю, 10 жовтня. Там його лікар, капітан ВМС Шон Барбабелла, провів "заплановане контрольне обстеження", яке було "частиною його поточного плану підтримки здоров'я".  

Під час перебування в лікарні очільник Білого дому отримав щорічну вакцину від грипу, а також бустерну вакцину від COVID-19.

"Президент Трамп залишається у винятковому стані здоров'я, демонструючи високі показники серцево-судинної, легеневої, неврологічної та фізичної системи", — заявив Барбабелла.

Крім того, лікар зазначив, що обстеження допомогло підготуватися до майбутніх закордонних поїздок Трампа і до нього входила сучасна діагностика, лабораторні аналізи та профілактичні медичні огляди. 

Також Барбабелла сказав, що оцінив серцевий вік Трампа, який виявився "приблизно на 14 років молодшим" за його хронологічний вік. Трампу 79 років, і на момент інавгурації він був найстаршим президентом США.

В AP нагадали, що цього тижня Білий дім спочатку назвав візит Трампа до медцентру "звичайним щорічним оглядом", хоча Трамп пройшов свій щорічний медичний огляд у квітні. Потім президент назвав його "піврічним медичним оглядом".

Нагадаємо, що у липні цього року у Дональда Трампа виявили захворювання вен, поширене серед людей старше 70 років.

Раніше, у квітні 2025 року, у Білому домі оприлюднили результати медичного обстеження президента Дональда Трампа.

Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
