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Почему после 40 лет скрининг становится особенно важным

В 40 лет мужчины — в самом соку. Это уже не бедные, хотя и переполненные энергией студенты, и еще не уставшие и замудренные дедушки. Это золотой период, когда есть и сила, и опыт, и еще можно все изменить. И именно в это время может появиться любой вид рака - если не быть внимательным к себе.

Ко мне обратился пациент, которому за шестьдесят. Занимался спортом, не курил. А у него — саркома Юинга. Это опухоль, характерная для подростков. И расположение - совсем нетипичное. Мы никогда бы ее не обнаружили, если бы смотрели только "типичные" зоны. Именно поэтому скрининг должен быть системным, а не формальным.

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Скрининг — это не тогда, когда уже болит. Это когда еще ничего не беспокоит. И именно тогда надо смотреть. По данным Национального института рака США, именно благодаря скринингу и профилактике удалось предотвратить почти 4,75 миллиона смертей от рака за последние десятилетия.

Основные цели скрининга у мужчин после 40 лет

Наша задача — не дать болезни распространиться. Мы хотим найти изменения, пока они еще только начинаются. Скрининг помогает выявить рак на ранней стадии, когда он еще лечится, увидеть воспаление, изменение микрофлоры, нарушения, которые еще не имеют симптомов. Это позволяет составить персональный план контроля — за состоянием простаты, кишечника, легких, печени.

Это как в машине: ты не ждешь, пока она остановится посреди ответственного путешествия посреди трассы. Ты проверяешь, подходит ли топливо, не стерлись ли тормоза.

Какие виды рака наиболее актуальны для мужчин 40+

Рак простаты может долго не давать о себе знать. ПСА бывает в норме, а простата уже как камень — бугристая, плотная. Мы это видим только при ректальном осмотре. Иногда рак простаты проявляется кровью в моче. Или это может быть рак мочевого пузыря, или почки. Поэтому любая кровь — в кале, в слюне, при кашле — это повод идти к врачу. Кровь не появляется "просто так".

Пришел ко мне мужчина — 60 лет. Полгода обследовался в разных клиниках. У него была кровь в моче, поставили катетер — опять кровь. И все, что ему сказали: "У вас, видимо, простатит". Его даже не посмотрели. А когда наконец он попал ко мне — у него в малом тазу опухоль, которая от размера куриного яйца выросла так, что "к ушам приросла" — заняла собой все пространство в малом тазу. Начали разбираться — рак мочевого пузыря. И перспективы, к сожалению, очень сложные. И вот это — реальность, когда скрининга нет, а симптомы игнорируются. Люди часто просто не имеют онконастороженности — внутреннего представления о том, что рак может возникнуть без боли, без явных признаков, даже у тех, кто ведет здоровый образ жизни. Они думают: "Это не про меня". А рак — это как раз о тех, кто не ждет.

Колоректальный рак на УЗИ не увидеть. Первую стадию можно выявить только эндоскопией — гастроскопией или колоноскопией. Я бы начинала делать их в 40, если есть наследственные случаи. А всем остальным — в 45 обязательно. Это также подтверждают обновленные рекомендации U.S. Preventive Services Task Force: колоректальный скрининг должен начинаться с 45 лет и продолжаться до 75.

Еще одно важное направление — рак легких. Если вы курите или курил ваш отец, обязательно сделайте низкодозовую КТ легких. Это самый точный метод выявления онкологии на ранней стадии для курильщиков, подтвержденный клиническими протоколами. Ежегодный скрининг рекомендован для лиц в возрасте 50-80 лет с историей курения более 20 лет.

Также не менее опасны — рак печени, почек, лимфомы. Их мы ищем по показаниям, но они не менее опасны, особенно если есть сопутствующие состояния: гепатиты, лишний вес, наследственность.

Что входит в скрининг

В скрининг обязательно входит УЗИ щитовидной железы, брюшной полости и малого таза, низкодозовая КТ легких, общий анализ крови, биохимия, онкомаркеры — обязательно ПСА, ректальное исследование простаты. Гастроскопия и колоноскопия рекомендованы с 40 лет при наследственности, с 45 — всем. Новые исследования показывают, что анализы мочи, в частности на основе мРНК и искусственного интеллекта, могут быть даже точнее ПСА при диагностике рака простаты. Этот подход сейчас тестируется на тысячах пациентов в клиниках Швеции, Великобритании и Китая.

И конечно, важно, кто вас осматривает. Если вы приходите к врачу, а он говорит: "Да это пройдет", и даже не посмотрел, откуда кровит — ищите другого.

Кому скрининг нужен в первую очередь

Мужчинам после 40 стоит проходить обследование раз в 2-3 года. После 45 — ежегодно, если есть семейные случаи рака, курение, лишний вес. Молодым людям с семейной историей онкологии стоит начинать уже с 30. Потому что ко мне на кровать попадают и 25-летние. Молодые, активные. Но просто не посмотрели вовремя.

Скрининг простаты: как выявить вовремя

ПСА — это простой анализ, но он не всегда точный. Есть случаи, когда он в норме, а рак есть. Именно поэтому мы обязательно добавляем пальцевое обследование. Если нужно — направляем на МРТ. Начинать стоит с 50 лет всем мужчинам, а с 45 — если есть факторы риска (семья, курение, ожирение). Важно не преувеличивать: не каждый повышенный ПСА — это рак. Но и не каждый нормальный — гарантия безопасности. По данным Йельского университета, мужчины, которые избегают скрининга простаты, имеют на 45% выше вероятность умереть от этого заболевания.

Почему регулярный скрининг — это инвестиция в жизнь

Рак на первой-второй стадии лечится. Часто полностью. На третьей — сложнее, но тоже возможно. А вот когда болезнь уже распространилась, вылечить ее полностью почти невозможно. Но даже тогда, благодаря современным препаратам, можно жить — 8, 10 и более лет.

Каждая проверка — это шанс. Шанс остаться живым, сохранить качество жизни, сексуальность, работоспособность. И шанс жить спокойно. Потому что ты знаешь — ты посмотрел вовремя.