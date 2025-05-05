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Чому після 40 років скринінг стає особливо важливим

У 40 років чоловіки — в самому соку. Це вже не бідні, хоча й переповнені енергією студенти, і ще не втомлені й примудрені дідусі. Це золотий період, коли є і сила, і досвід, і ще можна все змінити. І саме в цей час може з’явитися будь-який вид раку — якщо не бути уважним до себе.

До мене звернувся пацієнт, якому за шістдесят. Займався спортом, не палив. А в нього — саркома Юїнга. Це пухлина, характерна для підлітків. І розташування — зовсім нетипове. Ми ніколи б її не виявили, якби дивилися лише "типові" зони. Саме тому скринінг має бути системним, а не формальним.

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Скринінг — це не тоді, коли вже болить. Це коли ще нічого не турбує. І саме тоді треба дивитись. За даними Національного інституту раку США, саме завдяки скринінгу та профілактиці вдалося запобігти майже 4,75 мільйона смертей від раку за останні десятиліття.

Основні цілі скринінгу у чоловіків після 40

Наша задача — не дати хворобі поширитися. Ми хочемо знайти зміни, поки вони ще тільки починаються. Скринінг допомагає виявити рак на ранній стадії, коли він ще лікується, побачити запалення, зміну мікрофлори, порушення, які ще не мають симптомів. Це дозволяє скласти персональний план контролю — за станом простати, кишківника, легень, печінки.

Це як у машині: ти не чекаєш, поки вона зупиниться посеред відповідальної подорожі посеред траси. Ти перевіряєш, чи підходить пальне, чи не стерлися гальма.

Які види раку найактуальніші для чоловіків 40+

Рак простати може довго не давати про себе знати. ПСА буває в нормі, а простата вже як камінь — бугриста, щільна. Ми це бачимо тільки при ректальному огляді. Іноді рак простати проявляється кров’ю в сечі. Або це може бути рак сечового міхура, або нирки. Тому будь-яка кров — у калі, в слині, при кашлі — це привід йти до лікаря. Кров не з’являється "просто так".

Прийшов до мене чоловік — 60 років. Пів року обстежувався в різних клініках. У нього була кров у сечі, поставили катетер — знову кров. І все, що йому сказали: "У вас, мабуть, простатит". Його навіть не подивилися. А коли нарешті він потрапив до мене — у нього в малому тазу пухлина, яка від розміру курячого яйця виросла так, що "до вух приросла" — зайняла собою увесь простір в малому тазу. Почали розбиратись — рак сечового міхура. І перспективи, на жаль, дуже складні. І от це — реальність, коли скринінгу немає, а симптоми ігноруються. Люди часто просто не мають онконастороженості — внутрішнього уявлення про те, що рак може виникнути без болю, без явних ознак, навіть у тих, хто веде здоровий спосіб життя. Вони думають: "Це не про мене". А рак — це якраз про тих, хто не чекає.

Колоректальний рак на УЗД не побачити. Першу стадію можна виявити тільки ендоскопією — гастроскопією чи колоноскопією. Я б починала робити їх у 40, якщо є спадкові випадки. А всім іншим — у 45 обов’язково. Це також підтверджують оновлені рекомендації U.S. Preventive Services Task Force: колоректальний скринінг має починатися з 45 років і тривати до 75.

Ще один важливий напрям — рак легень. Якщо ви палите або палив ваш батько, обов’язково зробіть низькодозову КТ легень. Це найточніший метод виявлення онкології на ранній стадії для курців, підтверджений клінічними протоколами. Щорічний скринінг рекомендований для осіб віком 50–80 років з історією куріння понад 20 років.

Також не менш небезпечні — рак печінки, нирок, лімфоми. Їх ми шукаємо за показаннями, але вони не менш небезпечні, особливо якщо є супутні стани: гепатити, зайва вага, спадковість.

Що входить до скринінгу

До скринінгу обов’язково входить УЗД щитоподібної залози, черевної порожнини та малого таза, низькодозова КТ легень, загальний аналіз крові, біохімія, онкомаркери — обов’язково ПСА, ректальне дослідження простати. Гастроскопія і колоноскопія рекомендовані з 40 років при спадковості, з 45 — усім. Нові дослідження показують, що аналізи сечі, зокрема на основі мРНК та штучного інтелекту, можуть бути навіть точнішими за ПСА при діагностиці раку простати. Цей підхід наразі тестується на тисячах пацієнтів у клініках Швеції, Великої Британії та Китаю.

І звісно, важливо, хто вас оглядає. Якщо ви приходите до лікаря, а він каже: "Та це пройде", і навіть не подивився, звідки кровить — шукайте іншого.

Кому скринінг потрібен насамперед

Чоловікам після 40 варто проходити обстеження раз на 2–3 роки. Після 45 — щороку, якщо є родинні випадки раку, куріння, зайва вага. Молодим людям із родинною історією онкології варто починати вже з 30. Бо до мене на ліжко потрапляють і 25-річні. Молоді, активні. Але просто не подивилися вчасно.

Скринінг простати: як виявити вчасно

ПСА — це простий аналіз, але він не завжди точний. Є випадки, коли він у нормі, а рак є. Саме тому ми обов’язково додаємо пальцеве обстеження. Якщо потрібно — направляємо на МРТ. Починати варто з 50 років усім чоловікам, а з 45 — якщо є фактори ризику (родина, куріння, ожиріння). Важливо не перебільшувати: не кожен підвищений ПСА — це рак. Але й не кожен нормальний — гарантія безпеки. За даними Єльського університету, чоловіки, які уникають скринінгу простати, мають на 45% вищу ймовірність померти від цього захворювання.

Чому регулярний скринінг — це інвестиція в життя

Рак на першій-другій стадії лікується. Часто повністю. На третій — складніше, але теж можливо. А от коли хвороба вже розповсюдилась, вилікувати її повністю майже неможливо. Але навіть тоді, завдяки сучасним препаратам, можна жити — 8, 10 і більше років.

Кожна перевірка — це шанс. Шанс залишитися живим, зберегти якість життя, сексуальність, працездатність. І шанс жити спокійно. Бо ти знаєш — ти подивився вчасно.