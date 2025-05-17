Семаглутид для похудения и лечения СПКЯ — на что обратить внимание

Ожирение. Фото: коллаж Новини.LIVE

Последние несколько лет в медицинской среде активно обсуждается семаглутид - препарат, который получил известность сначала как средство для лечения сахарного диабета 2 типа, а впоследствии - как эффективный инструмент для снижения веса. Его все чаще используют в комплексном подходе к борьбе с ожирением, а также — в терапии таких эндокринных нарушений, как синдром поликистозных яичников (СПКЯ).

Но перед тем как делать ставку на "волшебную инъекцию", важно понимать, как работает это средство, для кого оно действительно показано, и какие риски стоит учитывать.

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Как работает семаглутид

Семаглутид - это аналог человеческого глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), гормона, который вырабатывается в кишечнике. Он посылает сигнал в мозг о сытости даже после небольшой порции пищи, замедляет опорожнение желудка, продлевая ощущение насыщения, и способствует регуляции уровня глюкозы — что особенно актуально для людей с диабетом или инсулинорезистентностью.

В клинических исследованиях STEP 1 и STEP 2 (опубликованных в NEJM в 2021 году) пациенты, принимавшие семаглутид вместе с изменением образа жизни, теряли в среднем до 15% веса тела за 68 недель. Это значительное достижение. Но без помощи специалистов — диетолога, тренера, психотерапевта — такой эффект не держится долго. Семаглутид — не волшебная палочка.

Семаглутид при СПКЯ: когда это целесообразно

Синдром поликистозных яичников — это не только проблема с циклом или кожей. Это серьезное метаболическое нарушение, которое часто связано с инсулинорезистентностью, избыточным весом и трудностями с зачатием.

Согласно обновленным международным рекомендациям (PCOS Guideline 2023), семаглутид может быть целесообразным компонентом лечения СПКЯ у женщин с ожирением, которое не корректируется классическими методами. При правильно подобранной дозе и врачебном контроле он может способствовать снижению веса, уменьшению андрогенизации, восстановлению овуляции и улучшению чувствительности к инсулину.

Однако это возможно только в тесном сотрудничестве с гинекологом, эндокринологом и, при необходимости, психотерапевтом. Все должно быть частью системной терапии, а не попыткой "уколоть и забыть". Мы уже рассматривали это подробно на сайте нашего центра.

Побочные эффекты семаглутида: что нужно знать

Семаглутид, как и любое лекарственное средство, имеет свои ограничения. Его бесконтрольное использование - в частности в индустрии эстетической медицины - уже вызвало новые термины вроде "оземпик-лицо" или "оземпик-грудь": резкое похудение приводит к потере подкожного жира, что меняет вид тела.

Основные риски включают:

тошноту, рвоту, диарею или запоры (особенно в первые недели приема);

острый панкреатит (редкий, но опасный);

нарушение функций желчного пузыря;

снижение мышечной массы при отсутствии тренировок;

потенциальный риск развития медуллярного рака щитовидной железы в случае генетической предрасположенности.



Все это доказывает: самоназначение - это риск, а не экономия времени.

Беременность и семаглутид: важные предостережения

Во время лечения семаглутидом необходимо пользоваться надежной контрацепцией. Если беременность планируется, препарат следует прекратить минимум за 2 месяца до зачатия. Это — позиция как FDA, так и производителя.

В период беременности организм женщины должен получать только максимально безопасные, физиологически обоснованные вмешательства. Ни один препарат, влияющий на метаболизм, нельзя вводить без тщательной оценки рисков.

В итоге

Семаглутид — мощный инструмент. Но лишь инструмент, а не панацея. Его нельзя назначать себе самостоятельно или покупать через знакомых без рецепта. В моей практике были пациентки, которые потеряли 10-12 кг, но столкнулись с гормональными нарушениями и быстрым возвращением веса — всё из-за отсутствия медицинского сопровождения.

Поэтому если вы серьезно рассматриваете лечение ожирения или СПКЯ с помощью семаглутида — не начинайте без консультации со специалистами. В лучшем случае это должна быть команда: эндокринолог, репродуктолог, нутрициолог и психотерапевт.

И помните: устойчивый результат — это не инъекция, а система поддержки. Регулярные тренировки, питание без крайностей, работа с психикой и медицинское сопровождение — вот что действительно работает.