Семаглутід для схуднення та лікування СПКЯ — на що звернути увагу

Ожиріння. Фото: колаж Новини.LIVE

Останні кілька років у медичному середовищі активно обговорюється семаглутід — препарат, який здобув популярність спочатку як засіб для лікування цукрового діабету 2 типу, а згодом — як ефективний інструмент для зниження ваги. Його все частіше використовують у комплексному підході до боротьби з ожирінням, а також — у терапії таких ендокринних порушень, як синдром полікістозних яєчників (СПКЯ).

Та перед тим як робити ставку на "чарівну інʼєкцію", важливо розуміти, як працює цей засіб, для кого він дійсно показаний, і які ризики варто враховувати.

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Як працює семаглутід

Семаглутід — це аналог людського глюкагоноподібного пептиду-1 (GLP-1), гормону, який виробляється в кишківнику. Він посилає сигнал у мозок про ситість навіть після невеликої порції їжі, сповільнює спорожнення шлунка, продовжуючи відчуття насичення, та сприяє регуляції рівня глюкози — що особливо актуально для людей із діабетом або інсулінорезистентністю.

У клінічних дослідженнях STEP 1 та STEP 2 (опублікованих у NEJM у 2021 році) пацієнти, які приймали семаглутід разом зі зміною способу життя, втрачали в середньому до 15% ваги тіла за 68 тижнів. Це значне досягнення. Але без допомоги фахівців — дієтолога, тренера, психотерапевта — такий ефект не тримається довго. Семаглутід — не чарівна паличка.

Семаглутід при СПКЯ: коли це доцільно

Синдром полікістозних яєчників — це не лише проблема з циклом чи шкірою. Це серйозне метаболічне порушення, яке часто повʼязане з інсулінорезистентністю, надмірною вагою та труднощами із зачаттям.

За оновленими міжнародними настановами (PCOS Guideline 2023), семаглутід може бути доцільним компонентом лікування СПКЯ у жінок із ожирінням, яке не коригується класичними методами. За правильно підібраної дози і лікарського контролю він може сприяти зниженню ваги, зменшенню андрогенізації, відновленню овуляції та покращенню чутливості до інсуліну.

Проте це можливо лише у тісній співпраці з гінекологом, ендокринологом і, за потреби, психотерапевтом. Усе має бути частиною системної терапії, а не спробою "вколоти і забути". Ми вже розглядали це детально на сайті нашого центру.

Побічні ефекти семаглутіду: що треба знати

Семаглутід, як і будь-який лікарський засіб, має свої обмеження. Його безконтрольне використання — зокрема в індустрії естетичної медицини — вже спричинило нові терміни на кшталт "оземпік-обличчя" чи "оземпік-груди": різке схуднення призводить до втрати підшкірного жиру, що змінює вигляд тіла.

Основні ризики включають:

нудоту, блювання, діарею або закрепи (особливо в перші тижні прийому);

гострий панкреатит (рідкісний, але небезпечний);

порушення функцій жовчного міхура;

зниження м’язової маси при відсутності тренувань;

потенційний ризик розвитку медулярного раку щитоподібної залози у випадку генетичної схильності.



Усе це доводить: самопризначення — це ризик, а не економія часу.

Вагітність і семаглутід: важливі застереження

Під час лікування семаглутідом необхідно користуватись надійною контрацепцією. Якщо вагітність планується, препарат слід припинити мінімум за 2 місяці до зачаття. Це — позиція як FDA, так і виробника.

У період вагітності організм жінки має отримувати лише максимально безпечні, фізіологічно обґрунтовані втручання. Жоден препарат, що впливає на метаболізм, не можна вводити без ретельної оцінки ризиків.

У підсумку

Семаглутід — потужний інструмент. Але лише інструмент, а не панацея. Його не можна призначати собі самостійно чи купувати через знайомих без рецепта. У моїй практиці були пацієнтки, які втратили 10–12 кг, але зіштовхнулися з гормональними порушеннями та швидким поверненням ваги — усе через відсутність медичного супроводу.

Тому якщо ви серйозно розглядаєте лікування ожиріння або СПКЯ за допомогою семаглутіду — не починайте без консультації з фахівцями. У кращому випадку це має бути команда: ендокринолог, репродуктолог, нутриціолог і психотерапевт.

І памʼятайте: стійкий результат — це не інʼєкція, а система підтримки. Регулярні тренування, харчування без крайнощів, робота з психікою та медичний супровід — ось що справді працює.