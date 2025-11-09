Видео
Покровские амбулатории продолжают работать — что известно

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 18:15
обновлено: 20:38
Покровские амбулатории работают в эвакуации в четырех городах Украины
Украинские медики. Иллюстративное фото: www.volynnews.com

Покровский центр первичной медико-санитарной помощи продолжает работать даже в эвакуации. Его амбулатории сейчас обслуживают пациентов в Днепре, Одессе, Каменском и Трускавце, предоставляя консультации, обследования и вакцинацию.

Об этом информирует Pokrovsk.news.

Покровские амбулатории продолжают работу — детали

Итак, Покровский центр первичной медико-санитарной помощи продолжает работать несмотря на вынужденную эвакуацию и условия военного настоящего.

Релоцированные из громады амбулатории сейчас обслуживают пациентов, большая часть которых — земляки-переселенцы, в разных уголках Украины.

"В нашем центре работает 14 врачей. Это один педиатр, два терапевта и 11 семейных врачей. Сейчас мы работаем по четырем локациям. Это город Трускавец, город Одесса, город Каменское и Днепр.

Приглашаем всех желающих задекларироваться и получить качественную медицинскую помощь. Обратившись к нашим врачам, можно получить не только квалифицированные консультации, но и спектр обследований, которые были доступны в Покровске. То, что мы делаем в пределах амбулатории — это обследование на общий анализ крови, мочи, глюкозу, холестерин.

Снимаем ОКГ на месте. Также по необходимости, если врач считает нужным, это обследование на вирусный гепатит B, C и ВИЧ. Мы проводим активную иммунизацию населения", — рассказала медицинский директор Покровского ЦПМСП Алина Иванова.

По ее словам, продолжается в Покровских амбулаториях и кампания по вакцинации. Ведь прививки — один из главных методов профилактики ряда тяжелых и смертельно опасных болезней. Вакцинация проводится для детей и взрослых.

Напомним, что украинские военные продолжают удерживать позиции на Покровском направлении.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал попытки РФ захватить Покровск в Донецкой области.

больницы медики Донецкая область врачи Покровск
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
