Покровські амбулаторії працюють в евакуації у чотирьох містах України

Покровський центр первинної медико-санітарної допомоги продовжує працювати навіть в евакуації. Його амбулаторії нині обслуговують пацієнтів у Дніпрі, Одесі, Кам’янському та Трускавці, надаючи консультації, обстеження й вакцинацію.

Покровські амбулаторії продовжують роботу — деталі

Отже, Покровський центр первинної медико-санітарної допомоги продовжує працювати попри вимушену евакуацію та умови воєнного сьогодення.

Релоковані з громади амбулаторії нині обслуговують пацієнтів, більша частина яких — земляки-переселенці, у різних куточках України.

"В нашому центрі працює 14 лікарів. Це один педіатр, два терапевти та 11 сімейних лікарів. Зараз ми працюємо по чотирьох локаціях. Це місто Трускавець, місто Одеса, місто Кам'янське та Дніпро.

Запрошуємо всіх охочих задекларуватися та отримати якісну медичну допомогу. Звернувшись до наших лікарів, можна отримати не лише кваліфіковані консультації, а й спектр обстежень, які були доступні у Покровську. Те, що ми робимо в межах амбулаторії — це обстеження на загальний аналіз крові, сечі, глюкозу, холестерин.

Знімаємо ОКГ на місці. Також за потребою, якщо лікар вважає потрібним, це обстеження на вірусний гепатит B, C та ВІЛ. Ми проводимо активну імунізацію населення", — розповіла медична директорка Покровського ЦПМСД Аліна Іванова.

За її словами, продовжується в Покровських амбулаторіях і кампанія з вакцинації. Адже щеплення — один з головних методів профілактики низки важких та смертельно небезпечних хвороб. Вакцинація проводиться для дітей та дорослих.

