Почему постель надо стирать чаще — врач рассказал о рисках

Почему постель надо стирать чаще — врач рассказал о рисках

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 14:47
Как часто надо менять постельное белье — объяснение врача
Замена постельного белья. Фото: Pexels

Врач-аллерголог Александр Назаренко объяснил, как часто стоит менять постельное белье и наволочки, чтобы не болеть. По его словам, наволочка требует более частой замены, чем другие элементы постели.

Об этом он заявил в эфире "КИЕВ24".

Читайте также:

Как часто нужно заменять постель дома

Косметологи и дерматологи массово советуют менять наволочки каждые два дня, а по возможности — даже ежедневно. Врач отметил, что с этими рекомендациями полностью согласен.

Он добавил, что люди, которые не имеют хронических болезней, могут менять постель раз в неделю. Другая ситуация же будет для тех, кто имеет различные заболевания.

"Думаю, что здоровый человек может раз в воскресенье менять. А вот если человек имеет частые хронические заболевания, тонзиллиты, ангины и т.д., вот его лучше менять раз в два-три дня. И это зависит от человека. Но есть такие средние нормы. Я здесь согласен с врачами-дерматологами и косметологами, что именно так и надо делать", — сообщил врач.

Напомним, некоторые болезни кожи являются основанием для исключения с воинского учета и не дают права на мобилизацию. Также читайте, какие болезни глаз делают невозможным службу в армии.

здоровье болезнь медики заболевания как часто следует менять постель
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
