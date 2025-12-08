Как часто надо менять постельное белье — объяснение врача

Замена постельного белья. Фото: Pexels

Врач-аллерголог Александр Назаренко объяснил, как часто стоит менять постельное белье и наволочки, чтобы не болеть. По его словам, наволочка требует более частой замены, чем другие элементы постели.

Об этом он заявил в эфире "КИЕВ24".

Как часто нужно заменять постель дома

Косметологи и дерматологи массово советуют менять наволочки каждые два дня, а по возможности — даже ежедневно. Врач отметил, что с этими рекомендациями полностью согласен.

Он добавил, что люди, которые не имеют хронических болезней, могут менять постель раз в неделю. Другая ситуация же будет для тех, кто имеет различные заболевания.

"Думаю, что здоровый человек может раз в воскресенье менять. А вот если человек имеет частые хронические заболевания, тонзиллиты, ангины и т.д., вот его лучше менять раз в два-три дня. И это зависит от человека. Но есть такие средние нормы. Я здесь согласен с врачами-дерматологами и косметологами, что именно так и надо делать", — сообщил врач.

