Як часто треба змінювати постільну білизну — пояснення лікаря

Лікар-алерголог Олександр Назаренко пояснив, як часто варто змінювати постільну білизну та наволочки, щоб не хворіти. За його словами, наволочка потребує частішої заміни, ніж інші елементи постелі.

Про це він заявив в ефірі "КИЇВ24".

Як часто потрібно замінювати постіль вдома

Косметологи й дерматологи масово радять міняти наволочки кожні два дні, а за можливості — навіть щодня. Лікар зазначив, що з цими рекомендаціями повністю погоджується.

Він додав, що люди, які не мають хронічних хвороб, можуть міняти постіль раз на тиждень. Інша ситуація ж буде для тих, хто має різні захворювання.

"Думаю, що здорова людина може раз в неділю міняти. А от якщо людина має часті хронічні захворювання, тонзиліти, ангіни, тощо, от її краще міняти раз в два-три дні. І це залежить від людини. Але є такі середні норми. Я тут згоден з лікарями-дерматологами і косметологами, що саме так і треба робити", — повідомив лікар.

