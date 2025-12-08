Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр Чому постіль треба прати частіше — лікар розповів про ризики

Чому постіль треба прати частіше — лікар розповів про ризики

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 14:47
Як часто треба змінювати постільну білизну — пояснення лікаря
Заміна постільної білизни. Фото: Pexels

Лікар-алерголог Олександр Назаренко пояснив, як часто варто змінювати постільну білизну та наволочки, щоб не хворіти. За його словами, наволочка потребує частішої заміни, ніж інші елементи постелі.

Про це він заявив в ефірі "КИЇВ24".

Реклама
Читайте також:

Як часто потрібно замінювати постіль вдома

Косметологи й дерматологи масово радять міняти наволочки кожні два дні, а за можливості — навіть щодня. Лікар зазначив, що з цими рекомендаціями повністю погоджується.

Він додав, що люди, які не мають хронічних хвороб, можуть міняти постіль раз на тиждень. Інша ситуація ж буде для тих, хто має різні захворювання. 

"Думаю, що здорова людина може раз в неділю міняти. А от якщо людина має часті хронічні захворювання, тонзиліти, ангіни, тощо, от її краще міняти раз в два-три дні. І це залежить від людини. Але є такі середні норми. Я тут згоден з лікарями-дерматологами і косметологами, що саме так і треба робити", — повідомив лікар.

Нагадаємо, деякі хвороби шкіри є підставою для виключення з військового обліку та не дають права на мобілізацію. Також читайте, які хвороби очей унеможливлюють службу у війську. 

здоров'я хвороба медики захворювання як часто слід міняти постіль
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації