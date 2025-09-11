Видео
Главная Медцентр Паломники Умани будут в безопасности и с медподдержкой — Асман

Паломники Умани будут в безопасности и с медподдержкой — Асман

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 23:40
Израиль и Украина разработали совместный проект поддержки паломников в Умани
Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир и посол Украины Евгений Корнийчук. Фото: пресс-служба МНБ

Израиль и Украина объявили о совместном проекте, направленном на безопасность десятков тысяч паломников, посещающих Умань на Рош ха-Шана. Несмотря на распространенные слухи и спекуляции, паломничество хасидов в этом году состоится.

Об этом в Telegram сообщил большой патриот Украины и главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман.

Читайте также:

Что известно о системе безопасности и медпомощи хасидам в Украине

Как отметил Асман, эта система будет функционировать как на границах, так и в городе Умани, гарантируя безопасность каждого паломника.

"Украина, несмотря на бремя российской агрессии и сложную ситуацию на местах, обязуется провести безопасное и уважаемое мероприятие в тесном сотрудничестве с Израилем", — сказал украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук.

В свою очередь главный раввин Украины лично принял активное участие в решении этого вопроса.

"Для меня крайне важно, чтобы ежегодное паломничество с тысячами молитв, которые возносятся в Умани, состоялось. Прерывать этот древний обычай нельзя. Ведь хасиды, которые молятся в Умани, своей искренней мольбой притягивают благословение и милость Всевышнего для всей Украины", — отметил Моше Реувен Асман.

Напомним, в этом году в Умани готовятся встречать рекордное количество паломников из Израиля. Сотни хасидов стремятся посетить город на праздник Рош ха-Шана.

Напомним, ранее в МИД Израиля опровергли слухи о том, что в этом году паломничество будет отменено.

паломники Рош ха-Шана Умань хасиды Моше Реувен Асман евреи
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
