Ізраїль та Україна розробили спільний проєкт підтримки паломників в Умані

Ізраїль та Україна оголосили про спільний проєкт, спрямований на безпеку десятків тисяч паломників, які відвідують Умань на Рош га-Шана. Попри поширені чутки та спекуляції, паломництво хасидів цього року відбудеться.

Про це у Telegram повідомив великий патріот України та головний рабин України та Києва Моше Реувен Асман.

Що відомо про систему безпеки та меддопомоги хасидам в Україні

Як зазначив Асман, ця система функціонуватиме як на кордонах, так і в місті Умані, гарантуючи безпеку кожного паломника.

"Україна, попри тягар російської агресії та складну ситуацію на місцях, зобов'язується провести безпечний та поважний захід у тісній співпраці з Ізраїлем", — сказав український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Своєю чергою головний рабин України особисто взяв активну участь у розв'язання цього питання.

"Для мене вкрай важливо, щоб щорічне паломництво, яке супроводжується тисячами молитов, які підносяться в Умані, відбулося. Переривати цей давній звичай не можна. Адже хасиди, які моляться в Умані, своїм щирим благанням притягують благословення і милість Всевишнього для всієї України", — зазначив Моше Реувен Асман.

Нагадаємо, цього року в Умані готуються зустрічати рекордну кількість паломників з Ізраїлю. Сотні хасидів прагнуть відвідати місто на свято Рош га-Шана.

Нагадаємо, раніше у МЗС Ізраїлю спростували чутки про те, що цього року паломництво буде скасовано.