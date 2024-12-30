Ликвидация МСЭК – передадут незавершенные дела в больницы

Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: РБК-Украина

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что медико-социальные экспертные комиссии (МСЭКи) приступили к передаче незавершенных дел об установлении инвалидности в экспертные комиссии в больницах С 1 января заработает горячая линия для поддержки пациентов.

Об этом Ляшко сообщил на брифинге в понедельник, 30 декабря, сообщает Укринформ.

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Как будет работать новая система

Незавершенные дела передаются в специально определенные учреждения здравоохранения, которых в стране более 290. В этих учреждениях создано 1450 экспертных команд из более четырех тысяч врачей.

Все дела оцифровываются и вносятся в электронную систему, которая будет обеспечивать дальнейшую оценку функционирования человека.

Далее формируется электронная очередь. Затем пациенты будут получать уведомления о месте нахождения дела и дате его рассмотрения.

В архивах МСЭК в настоящее время хранится 1,3 миллиона дел, из которых более 40 тысяч уже передано в больницы.

Для оцифрованных дел уже предназначены даты и время заседаний.

Что меняется для людей?

Людям не нужно волноваться о потере дела или дополнительных направлениях.

Исключения касаются только тех случаев, когда дело было подано некомплектным.

Объяснение от Минздрава

Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич подчеркнула, что новая система должна сделать процесс установления инвалидности более прозрачным и понятным пациентам.

Напомним, документы МСЭК, подтверждающие установление инвалидности, будут оставаться действительными после ликвидации комиссий.

Также бывший министер здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что работников ликвидированной МСЭК перевели в другую структуру.