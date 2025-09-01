Массовое отравление в Славском — что стало причиной

Исследования в лаборатории. Фото: facebook/nataliya.timko

В Стрыйском районе Львовской области в гостинично-развлекательном комплексе отравились 17 человек. Причиной стал один из продуктов питания.

Об этом сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Наталья Тимко-Иванченко в Facebook 1 сентября.

Массовое отравление на Львовщине

Врач рассказала, что стали известны результаты эпидемического расследования вспышки острой кишечной инфекции в отеле в Славском. По данным специалистов, заболевание вызвала сальмонелла, которая была в курином филе.

"Всего заболело 17 человек. Возбудитель вызвавший заболевание — Salmonella enteritidis. Фактор передачи — куриное филе, которое вероятно прошло недостаточную термическую обработку", — говорится в сообщении.

По словам Тимко-Иванченко, у четырех пациентов также диагностирована норовирусная инфекция. Однако по состоянию на сегодня все больные выздоровели и выписаны из стационара.

Напомним, массовое отравление произошло 17 августа в отеле "Карпатский уют" в поселке Славское. В тот день вечером в больницу госпитализировали 12 детей с симптомами острой кишечной инфекции. Незадолго количество больных возросло до 17.

По факту пищевого отравления детей правоохранители открыли уголовное производство за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.