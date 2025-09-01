Масове отруєння у Славському — що стало причиною

Дослідження в лабораторії. Фото: facebook/nataliya.timko

У Стрийському районі Львівської області у готельно-розважальному комплексі отруїлося 17 людей. Причиною став один із продуктів харчування.

Про це повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко у Facebook 1 вересня.

Реклама

Читайте також:

Масове отруєння на Львівщині

Лікарка розповіла, що стали відомо результати епідемічного розслідування спалаху гострої кишкової інфекції в готелі у Славському. За даними фахівців, захворювання викликала сальмонела, яка була у курячому філе.

"Всього захворіло 17 людей. Збудник що викликав захворювання — Salmonella enteritidis. Фактор передачі — куряче філе, яке ймовірно пройшло недостатню термічну обробку", — йдеться у повідомленні.

За словами Тімко-Іванченко, у чотирьох пацієнтів також діагностовано норовірусну інфекцію. Однак станом на сьогодні всі хворі одужали та виписані зі стаціонару.

Нагадаємо, масове отруєння трапилось 17 серпня у готелі "Карпатський затишок" у селищі Славське. Того дня ввечері до лікарні госпіталізували 12 дітей із симптомами гострої кишкової інфекції. Незадовго кількість хворих зросла до 17.

За фактом харчового отруєння дітей правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.