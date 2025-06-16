Врачи удаляют надпись с тела украинского военного после плена

Врач объяснил, как с тела воина будут удалять надпись после плена
Украинские врачи уже начали удалять надпись на теле военного, который вернулся из российского плена. Оккупанты выгравировали надпись "Слава России".
Об этом сообщил исполнительный директор программы реабилитации "Неопалимые" Максим Туркевич в Facebook.
Удаление надписи с тела защитника
Исполнительный директор программы реабилитации "Неопалимые" рассказал, что у защитника была первая процедура в рамках лечения. Сейчас врачи готовят рубец к более агрессивному вмешательству. Через несколько месяцев от надписи останется лишь легкий след.
В комментарии для "Украинской правды. Жизнь" Туркевич сообщил, что военному Андрею около 40 лет. Защитник получил ранение и попал в плен, в котором провел более 15 месяцев. Операцию ему проводил российский хирург.
"Это было сделано под общей анестезией с помощью электрокоагулятора — прибор используют в современной хирургии для удаления новообразований, невусов, бородавок и тому подобное. Процедуру проводили не с целью пыток, а для того, чтобы оставить след. Вероятно, это делал опытный врач, поскольку надпись относительно ровная и есть определенное сходство между другими рубцами", — отметил Туркевич.
После освобождения из плена Андрея госпитализировали. Сейчас он находится в стационаре. Врачи проводят ему курс инъекций полинуклеотидов — это нужно, чтобы смягчить рубцовую ткань и подготовить ее к следующим медицинским процедурам. Надпись будут убирать лазерами.
"С большой вероятностью, эта процедура будет болезненной и неприятной. Ее выполняют под местной анестезией, в редких случаях — под общей. У Андрея рубцы келоидные и их категорически нельзя оперировать. Хирургическое вмешательство приводит к их увеличению. Поэтому протокол лечения всегда сложный, комбинированный и персонализированный", — отметил Туркевич.
Андрей сейчас находится на лечении. Медики обнаружили у него травму в паховой зоне, разрыв мочевого пузыря, грыжу и растяжение белой линии живота. Несмотря на физические повреждения, психологическое состояние бойца стабильное.
Напомним, Андрей вернулся из российского плена 9 июня. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что это целенаправленное издевательство, имеющее признаки военного преступления.
А заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко заявил, что в плену нельзя держать тяжелораненых и больных.
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