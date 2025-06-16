Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервКиноСегодняШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр Врач объяснил, как с тела воина будут удалять надпись после плена

Врач объяснил, как с тела воина будут удалять надпись после плена

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 23:55
Врачи удаляют надпись с тела украинского военного после плена
Обмен военнопленными 12 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ключові моменти Удаление надписи с тела защитника

Украинские врачи уже начали удалять надпись на теле военного, который вернулся из российского плена. Оккупанты выгравировали надпись "Слава России".

Об этом сообщил исполнительный директор программы реабилитации "Неопалимые" Максим Туркевич в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Удаление надписи с тела защитника

Исполнительный директор программы реабилитации "Неопалимые" рассказал, что у защитника была первая процедура в рамках лечения. Сейчас врачи готовят рубец к более агрессивному вмешательству. Через несколько месяцев от надписи останется лишь легкий след.

null
Пост Туркевича. Фото: скриншот

В комментарии для "Украинской правды. Жизнь" Туркевич сообщил, что военному Андрею около 40 лет. Защитник получил ранение и попал в плен, в котором провел более 15 месяцев. Операцию ему проводил российский хирург.

Напис на тілі українського воїна
Надпись, которую сделали россияне на теле украинского защитника. Фото: facebook.com/maksym.turkevuch

"Это было сделано под общей анестезией с помощью электрокоагулятора — прибор используют в современной хирургии для удаления новообразований, невусов, бородавок и тому подобное. Процедуру проводили не с целью пыток, а для того, чтобы оставить след. Вероятно, это делал опытный врач, поскольку надпись относительно ровная и есть определенное сходство между другими рубцами", — отметил Туркевич.

После освобождения из плена Андрея госпитализировали. Сейчас он находится в стационаре. Врачи проводят ему курс инъекций полинуклеотидов — это нужно, чтобы смягчить рубцовую ткань и подготовить ее к следующим медицинским процедурам. Надпись будут убирать лазерами.

"С большой вероятностью, эта процедура будет болезненной и неприятной. Ее выполняют под местной анестезией, в редких случаях — под общей. У Андрея рубцы келоидные и их категорически нельзя оперировать. Хирургическое вмешательство приводит к их увеличению. Поэтому протокол лечения всегда сложный, комбинированный и персонализированный", — отметил Туркевич.

Андрей сейчас находится на лечении. Медики обнаружили у него травму в паховой зоне, разрыв мочевого пузыря, грыжу и растяжение белой линии живота. Несмотря на физические повреждения, психологическое состояние бойца стабильное.

Напомним, Андрей вернулся из российского плена 9 июня. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что это целенаправленное издевательство, имеющее признаки военного преступления.

А заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко заявил, что в плену нельзя держать тяжелораненых и больных.

война Украина оккупанты пленные врачи обмен пленными
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации