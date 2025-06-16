Врачи удаляют надпись с тела украинского военного после плена

Обмен военнопленными 12 июня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Украинские врачи уже начали удалять надпись на теле военного, который вернулся из российского плена. Оккупанты выгравировали надпись "Слава России".

Об этом сообщил исполнительный директор программы реабилитации "Неопалимые" Максим Туркевич в Facebook.

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Удаление надписи с тела защитника

Исполнительный директор программы реабилитации "Неопалимые" рассказал, что у защитника была первая процедура в рамках лечения. Сейчас врачи готовят рубец к более агрессивному вмешательству. Через несколько месяцев от надписи останется лишь легкий след.

Пост Туркевича. Фото: скриншот

В комментарии для "Украинской правды. Жизнь" Туркевич сообщил, что военному Андрею около 40 лет. Защитник получил ранение и попал в плен, в котором провел более 15 месяцев. Операцию ему проводил российский хирург.

Надпись, которую сделали россияне на теле украинского защитника. Фото: facebook.com/maksym.turkevuch

"Это было сделано под общей анестезией с помощью электрокоагулятора — прибор используют в современной хирургии для удаления новообразований, невусов, бородавок и тому подобное. Процедуру проводили не с целью пыток, а для того, чтобы оставить след. Вероятно, это делал опытный врач, поскольку надпись относительно ровная и есть определенное сходство между другими рубцами", — отметил Туркевич.

После освобождения из плена Андрея госпитализировали. Сейчас он находится в стационаре. Врачи проводят ему курс инъекций полинуклеотидов — это нужно, чтобы смягчить рубцовую ткань и подготовить ее к следующим медицинским процедурам. Надпись будут убирать лазерами.

"С большой вероятностью, эта процедура будет болезненной и неприятной. Ее выполняют под местной анестезией, в редких случаях — под общей. У Андрея рубцы келоидные и их категорически нельзя оперировать. Хирургическое вмешательство приводит к их увеличению. Поэтому протокол лечения всегда сложный, комбинированный и персонализированный", — отметил Туркевич.

Андрей сейчас находится на лечении. Медики обнаружили у него травму в паховой зоне, разрыв мочевого пузыря, грыжу и растяжение белой линии живота. Несмотря на физические повреждения, психологическое состояние бойца стабильное.

Напомним, Андрей вернулся из российского плена 9 июня. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что это целенаправленное издевательство, имеющее признаки военного преступления.

А заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко заявил, что в плену нельзя держать тяжелораненых и больных.