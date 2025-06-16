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Головна Медцентр Лікар пояснив, як з тіла воїна видалятимуть напис після полону РФ

Лікар пояснив, як з тіла воїна видалятимуть напис після полону РФ

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Дата публікації: 16 червня 2025 23:55
Лікарі видаляють напис з тіла українського військового після полону
Обмін військовополоненими 12 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ключові моменти Видалення напису з тіла захисника

Українські лікарі вже почали видаляти напис на тілі військового, який повернувся з російського полону. Окупанти викарбували напис "Слава России".

Про це повідомив виконавчий директор програми реабілітації "Неопалимі" Максим Туркевич у Facebook.

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Видалення напису з тіла захисника

Виконавчий директор програми реабілітації "Неопалимі" розповів, що у захисника була перша процедура у рамках лікування. Наразі лікарі готують рубець до агресивнішого втручання. Через декілька місяців від надпису залишиться лише легкий слід.

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Допис Туркевича. Фото: скриншот

У коментарі для "Української правди. Життя" Туркевич повідомив, що військовому Андрію близько 40 років. Захисник отримав поранення і потрапив у полон, в якому провів понад 15 місяців. Операцію йому проводив російський хірург.

Напис на тілі українського воїна
Напис, який зробили росіяни на тілі українського захисника. Фото: facebook.com/maksym.turkevuch

"Це було зроблено під загальною анестезією за допомогою електрокоагулятора — прилад використовують у сучасній хірургії для видалення новоутворень, невусів, бородавок тощо. Процедуру проводили не з метою катування, а для того, щоб залишити слід. Ймовірно, це робив досвідчений лікар, оскільки напис відносно рівний та є певна схожість між іншими рубцями", — зауважив Туркевич.

Після звільнення з полону Андрія госпіталізували. Наразі він перебуває у стаціонарі. Лікарі проводять йому курс інʼєкцій полінуклеотидів — це потрібно, щоб пом’якшити рубцеву тканину та підготувати її до наступних медичних процедур. Напис будуть забирати лазерами. 

"З великою ймовірністю, ця процедура буде болючою та неприємною. Її виконують під місцевою анестезією, у рідкісних випадках — під загальною. В Андрія рубці келоїдні і їх категорично не можна оперувати. Хірургічне втручання призводить до їхнього збільшення. Тому протокол лікування завжди складний, комбінований і персоналізований", — зазначив Туркевич.

Андрій наразі перебуває на лікуванні. Медики виявили у нього травму в паховій зоні, розрив сечового міхура, грижу та розтягнення білої лінії живота. Попри фізичні ушкодження, психологічний стан бійця стабільний.

Нагадаємо, Андрій повернувся з російського полону 9 червня. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосили, що це цілеспрямоване знущання, що має ознаки воєнного злочину.

А заслужений юрист України Володимир Пилипенко заявив, що у полоні не можна тримати важкопоранених і хворих.

війна Україна окупанти полонені лікарі обмін полоненими
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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