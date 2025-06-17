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Врач назвал травмы раненых во время атаки РФ на Киев

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Дата публикации 17 июня 2025 22:42
Удар по Киеву 17 июня — каково состояние раненых
Медики эвакуируют раненых в результате обстрелов Киева 17 июня. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти В каком состоянии пострадавшие после атаки РФ на Киев

Российские войска в ночь на 17 июня атаковали Киев ударными дронами и ракетами. В результате этого ранения получили более 100 человек и по меньшей мере 24 из них находятся в одной из столичных больниц.

Об этом рассказал главный врач Сергей Дубров в комментарии Суспільному.

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Дубров рассказал, что в 04:36 в медучреждение поступил первый звонок о массовой госпитализации. Уже через несколько минут на место удара приехали первые кареты скорой помощи.

По словам врача, в одну из больниц в Киеве привезли 24 человека и 19 из них госпитализировали после осмотра, остальные — получили амбулаторную помощь. У большинства пациентов состояние средней тяжести и их доставили в отделение политравмы. Еще трое раненых сейчас в отделении терапии, также три человека — в операционной.

"В большинстве случаев — это закрытые черепно-мозговые травмы, в отделении интенсивной терапии пациентка с открытой черепно-мозговой травмой. Также у раненых есть множественные повреждения кожи и мягких тканей туловища и конечностей, ушибы грудной клетки — это основные повреждения, которые получили в результате обстрела", — рассказал Сергей Дубров.

Напомним, ранее авиаэксперт объяснил тактику обстрелов россиян. По его словам, раз в неделю оккупанты способны наносить массированные удары.

Отметим, в ночь на 17 июня оккупанты выпустили по Украине 470 воздушных целей. Украинские города атаковали ударные дроны и различные типы ракет.

Киев обстрелы врачи война в Украине ранение
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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