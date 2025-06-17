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Головна Медцентр Лікар назвав травми поранених під час атаки РФ на Київ

Лікар назвав травми поранених під час атаки РФ на Київ

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Дата публікації: 17 червня 2025 22:42
Удар по Києву 17 червня — який стан поранених
Медики евакують поранених внаслідок обстрілів Києва 17 червня. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти В якому стані постраждалі після атаки РФ на Київ

Російські війська у ніч проти 17 червня атакували Київ ударними дронами та ракетами. Внаслідок цього поранення отримали понад 100 людей і щонайменше 24 з них перебувають в одній зі столичних лікарень. 

Про це розповів головний лікар Сергій Дубров у коментарі Суспільному

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В якому стані постраждалі після атаки РФ на Київ

Дубров розповів, що о 04:36 до медзакладу поступив перший дзвінок про масову госпіталізацію. Вже за кілька хвилин на місце удару приїхали перші карети швидкої допомоги. 

За словами лікаря, до однієї із лікарень у Києві привезли 24 людини і 19 з них госпіталізували після огляду, решта — отримали амбулаторну допомогу. У більшості пацієнтів стан середньої тяжкості і їх доставили у відділення політравми. Ще троє поранених зараз у відділенні терапії, також троє людей — в операційній. 

"У більшості випадків — це закриті черепно-мозкові травми, у відділені інтенсивної терапії пацієнтка з відкритою черепно-мозковою травмою. Також у поранених є множинні пошкодження шкіри та м'яких тканин тулуба та кінцівок, забої грудної клітини — це основні пошкодження, які отримали внаслідок обстрілу", — розповів Сергій Дубров.

Нагадаємо, раніше авіаексперт пояснив тактику обстрілів росіян. За його словами, раз на тиждень окупанти спроможні завдавати масованих ударів. 

Зазначимо, у ніч проти 17 червня окупанти випустили по Україні 470 повітряних цілей. Українські міста атакували ударні дрони та різні типи ракет. 

Київ обстріли лікарі війна в Україні поранення
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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