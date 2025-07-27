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Главная Медцентр Ляшко ответил, повысят ли зарплаты врачам

Ляшко ответил, повысят ли зарплаты врачам

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 07:34
Зарплаты врачей в Украине 2025 год — сколько заработают
Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: Минздрав

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что зарплаты для врачей останутся на том же самом уровне, что есть сейчас. Уровень доходов работников определяет владелец с гендиректором.

Об этом Виктор Ляшко рассказал в комментарии Новини. LIVE.

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Зарплаты для врачей

Ляшко отметил, что в результате реформы, больницы получили финансовую и хозяйственную автономию: государство оплачивает стоимость услуги, а уже владелец с гендиректором определяют уровень зарплаты работников.

Однако не все правильно поняли эту реформу и инвестировали в своих работников. Поэтому Кабмин получил поручение от президента зафиксировать минимальную зарплату для медиков.

"Сейчас ключевая задача в бюджете на 2026 год предусмотреть средства, найти ресурсы, ... поэтому это процесс дискуссий, поиска ресурса и поднятия тарифов в программе медицинских гарантий. Двигаемся в этом направлении", — сказал министр.

Напомним, ранее Ляшко объяснил, с какой скоростью устраняются правонарушения на ВВК. По его словам, в случае выявления нарушений — их быстро устраняют.

Также мы писали, что в Минздраве отреагировали на обвинения СМИ в коррупции. Министерство заявляло, что ряд изданий распространили ложную информацию.

Виктор Ляшко Минздрав выплаты врачи зарплата
Елена Халик - Главный редактор
Автор:
Елена Халик
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