Зарплаты врачей в Украине 2025 год — сколько заработают

Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: Минздрав

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что зарплаты для врачей останутся на том же самом уровне, что есть сейчас. Уровень доходов работников определяет владелец с гендиректором.

Об этом Виктор Ляшко рассказал в комментарии Новини. LIVE.

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Зарплаты для врачей

Ляшко отметил, что в результате реформы, больницы получили финансовую и хозяйственную автономию: государство оплачивает стоимость услуги, а уже владелец с гендиректором определяют уровень зарплаты работников.

Однако не все правильно поняли эту реформу и инвестировали в своих работников. Поэтому Кабмин получил поручение от президента зафиксировать минимальную зарплату для медиков.

"Сейчас ключевая задача в бюджете на 2026 год предусмотреть средства, найти ресурсы, ... поэтому это процесс дискуссий, поиска ресурса и поднятия тарифов в программе медицинских гарантий. Двигаемся в этом направлении", — сказал министр.

Напомним, ранее Ляшко объяснил, с какой скоростью устраняются правонарушения на ВВК. По его словам, в случае выявления нарушений — их быстро устраняют.

Также мы писали, что в Минздраве отреагировали на обвинения СМИ в коррупции. Министерство заявляло, что ряд изданий распространили ложную информацию.