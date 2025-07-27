Зарплати лікарів в Україні 2025 рік — скільки зароблять

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: МОЗ

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що зарплати для лікарів залишаться на тому ж самому рівні, що є зараз. Рівень доходів працівників визначає власник із гендиректором.

Про це Віктор Ляшко розповів у коментарі Новини. LIVE.

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Зарплати для лікарів

Ляшко наголосив, що внаслідок реформи, лікарні здобули фінансову та господарську автономію: держава оплачує вартість послуги, а вже власник із гендиректором визначають рівень зарплати працівників.

Однак не всі правильно зрозуміли цю реформу і інвестували у своїх працівників. Тому Кабмін отримав доручення від президента зафіксувати мінімальну зарплату для медиків.

"Зараз ключове завдання у бюджеті на 2026 рік передбачити кошти, знайти ресурси, ... тому це процес дискусій, пошуку ресурсу і підняття тарифів у програмі медичних гарантій. Рухаємося в цьому напрямку", — сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Ляшко пояснив, з якою швидкістю усуваються правопорушення на ВЛК. За його словами, у разі виявлення порушень — їх швидко усувають.

Також ми писали, що у МОЗ відреагували на звинувачення ЗМІ у корупції. Міністерство заявляло, що низка видань поширили неправдиву інформацію.