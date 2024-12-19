Вспышка кори в Черновицкой области — сколько выявили случаев

Вспышка кори. Иллюстративное фото: Pexels

В Черновицкой области зафиксировали вспышку кори — заболело 29 человек. Все больные госпитализированы.

Об этом сообщили в Черновицком областном совете в среду, 18 декабря.

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В ведомстве рассказали, что все больные госпитализированы и получат всю необходимую медицинскую помощь. За лицами, которые контактировали с больными, установлено медицинское наблюдение. По состоянию на 17 декабря в инфекционном отделении находятся семеро пациентов.

Кроме того, в областном совете напомнили, что корь — это одна из самых заразных болезней в мире. Вирус способен оставаться активным в воздухе и поверхностях до двух часов даже после того, как инфицированный человек покидает помещение. Течение болезни может быть тяжелым и серьезными осложнениями.

"Корь способен вызвать "иммунную амнезию" — состояние, когда организм становится уязвимым к инфекциям, ранее легко преодолеваемым", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Черновицкого областного совета

Напомним, недавно стало известно, что во Львовской области зафиксировали вспышку гепатита А. Среди больных есть дети.

Ранее в Минздраве предупреждали об угрозе гепатита и холеры из-за отключения света. Ситуацию назвали не менее критичной, чем после подрыва Каховской ГЭС.