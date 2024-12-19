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Хворі десятки людей — на Буковині спалахнув кір

19 грудня 2024 09:33
Андрій Плахонін - Редактор
Спалах кору у Чернівецькій області — скільки виявили випадків
Спалах кору. Ілюстративне фото: Pexels
Андрій Плахонін - Редактор

У Чернівецькій області зафіксували спалах кору — захворіло 29 осіб. Усі хворі госпіталізовані.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній раді у середу, 18 грудня.

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У відомстві розповіли, що наразі усі хворі госпіталізовані та отримають усю необхідну медичну допомогу. За особами, які мали контакт із хворими, встановлено медичне спостереження. Станом на 17 грудня інфекційному відділенні перебувають семеро пацієнтів.

Крім того, в обласній раді нагадали, що кір — це одна з найзаразніших хвороб у світі. Вірус здатний залишатися активним у повітрі та на поверхнях до двох годин навіть після того, як інфікована людина залишає приміщення. Перебіг хвороби може бути тяжким і мати серйозні ускладнення.

"Кір здатен викликати "імунну амнезію" — стан, коли організм стає вразливим до інфекцій, які раніше легко долав", — йдеться у повідомленні. 

кір на Буковині
Скриншот допису Чернівецької обласної ради

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на Львівщині зафіксували спалах гепатиту А. Серед хворих є діти. 

Раніше у МОЗ попереджали про загрозу гепатиту та холери через відключення світла. Ситуацію назвали не менш критичною, ніж після підриву Каховської ГЕС. 

діти здоров'я хвороба Чернівецька область кір

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