Спалах кору у Чернівецькій області — скільки виявили випадків

Спалах кору. Ілюстративне фото: Pexels

У Чернівецькій області зафіксували спалах кору — захворіло 29 осіб. Усі хворі госпіталізовані.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній раді у середу, 18 грудня.

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У відомстві розповіли, що наразі усі хворі госпіталізовані та отримають усю необхідну медичну допомогу. За особами, які мали контакт із хворими, встановлено медичне спостереження. Станом на 17 грудня інфекційному відділенні перебувають семеро пацієнтів.

Крім того, в обласній раді нагадали, що кір — це одна з найзаразніших хвороб у світі. Вірус здатний залишатися активним у повітрі та на поверхнях до двох годин навіть після того, як інфікована людина залишає приміщення. Перебіг хвороби може бути тяжким і мати серйозні ускладнення.

"Кір здатен викликати "імунну амнезію" — стан, коли організм стає вразливим до інфекцій, які раніше легко долав", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Чернівецької обласної ради

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на Львівщині зафіксували спалах гепатиту А. Серед хворих є діти.

Раніше у МОЗ попереджали про загрозу гепатиту та холери через відключення світла. Ситуацію назвали не менш критичною, ніж після підриву Каховської ГЕС.