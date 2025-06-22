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Главная Медцентр Юноша из Львова посмертно спас три жизни — пациенты уже дома

Юноша из Львова посмертно спас три жизни — пациенты уже дома

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Дата публикации 22 июня 2025 20:57
Во Львове после успешной трансплантации из больницы выписали двух пациентов, еще одна женщина проходит реабилитацию — фото
Трансплантация органов. Фото: Минздрав
Ключові моменти Как чувствуют себя реципиенты

Во Львове после успешной трансплантации из больницы выписали двух пациентов, еще одна женщина проходит реабилитацию. Они получили почки и печень от посмертного донора.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины (Минздрава) в воскресенье, 22 июня.

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Как чувствуют себя реципиенты

В Минздраве отметили, что из Центра трансплантологии Первого медицинского объединения Львова после успешной трансплантации выписали двух пациентов: 15-летней Диане и 4-летнему Тихону недавно пересадили почки.

"Их донором стал 16-летний юноша. На прошлой неделе он попал в ДТП, за его жизнь отчаянно боролись врачи, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. На третий день у парня констатировали смерть мозга. Родные юноши, несмотря на боль утраты, дали согласие на посмертное донорство. Благодаря этому медики смогли спасти жизнь трех пациентов: двух детей и одной взрослой женщины", — говорится в сообщении.

Пересадка донорських органів Львів
Выписка пациентов. Фото: Минздрав

Медики рассказывают, что 15-летняя Диана с шести лет имела хроническое заболевание почек и трижды в неделю должна была ездить из Ивано-Франковска во Львов на гемодиализ.

"Девушке уже пересаживали почку, но, к сожалению, аутоиммунное заболевание уничтожило орган. Медики надеются, что вторая трансплантация будет успешной. Сейчас новая почка работает хорошо. Теперь Диана может выпить целый стакан воды — раньше ей позволяли лишь несколько глотков", — отметили в Минздраве.

Посмертне донорство львів
Пациентка Диана. Фото: Минздрав

В Минздраве добавили, что 4-летний Тихон из Днепра из-за хронической болезни почек более трех лет находился на перитонеальном диализе.

"После трансплантации мальчик сможет жить полноценно, а без катетера в брюшной полости наконец поплавает в бассейне — об этом он давно мечтал. Оба ребенка уже вернулись домой", — говорят медики.

Посмертне донорство
Пациент Тихон. Фото: Минздрав

В Минздраве также сообщили, что медики пересадили донорскую печень 31-летней женщине с аутоиммунным заболеванием органа.

"После операции она чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию", — говорится в сообщении.

Почитать полную историю о посмертном спасении трех жизней можно по ссылке.

Также мы писали, что во Львове успешно провели одновременную трансплантацию двух органов.

Минздрав дети Львов операция трансплантация органов донор
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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