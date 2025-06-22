У Львові після успішної трансплантації з лікарні виписали двох пацієнтів, ще одна жінка проходить реабілітацію — фото

Трансплантація органів. Фото: МОЗ

У Львові після успішної трансплантації з лікарні виписали двох пацієнтів, ще одна жінка проходить реабілітацію. Вони отримали нирки та печінку від посмертного донора.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) в неділю, 22 червня.

Реклама

Читайте також:

Як почувають себе реціпієнти

У МОЗ зазначили, що з Центру трансплантології Першого медичного об'єднання Львова після успішної трансплантації виписали двох пацієнтів: 15-річній Діані та 4-річному Тихону нещодавно пересадили нирки.

"Їхнім донором став 16-річний юнак. Минулого тижня він потрапив у ДТП, за його життя відчайдушно боролися лікарі, але травми виявилися несумісними з життям. На третій день у хлопця констатували смерть мозку. Рідні юнака, попри біль утрати, дали згоду на посмертне донорство. Завдяки цьому медики змогли врятувати життя трьох пацієнтів: двох дітей і однієї дорослої жінки", — йдеться у повідомленні.

Виписка пацієнтів. Фото: МОЗ

Медики розповідають, що 15-річна Діана з шести років мала хронічне захворювання нирок і тричі на тиждень мусила їздити з Івано-Франківська до Львова на гемодіаліз.

"Дівчині вже пересаджували нирку, але, на жаль, аутоімунне захворювання знищило орган. Медики сподіваються, що друга трансплантація буде успішною. Наразі нова нирка працює добре. Тепер Діана може випити цілу склянку води — раніше їй дозволяли лише кілька ковтків", — зазначили в МОЗ.

Пацієнтка Діана. Фото: МОЗ

В Мінохорони здоров'я додали, що 4-річний Тихон із Дніпра через хронічну хворобу нирок понад три роки перебував на перитонеальному діалізі.

"Після трансплантації хлопчик зможе жити повноцінно, а без катетера в черевній порожнині нарешті поплаває в басейні — про це він давно мріяв.

Обидві дитини вже повернулися додому", — кажуть медики.

Пацієнт Тихон. Фото: МОЗ

В МОЗ також повідомили, що медики пересадили донорську печінку 31-річній жінці з аутоімунним захворюванням органа.

"Після операції вона почувається добре й проходить реабілітацію", — йдеться у повідомленні.

Почитати повну історію про посмертний порятунок трьох життів можна за посиланням.

Також ми писали, що у Львові успішно провели одночасну трансплантацію двох органів.