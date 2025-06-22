Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоСвятаТехнологіїНерухомістьЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяКіноРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Медцентр Юнак зі Львова посмертно врятував три життя — пацієнти вже вдома

Юнак зі Львова посмертно врятував три життя — пацієнти вже вдома

Ua en ru
Дата публікації: 22 червня 2025 20:57
У Львові після успішної трансплантації з лікарні виписали двох пацієнтів, ще одна жінка проходить реабілітацію — фото
Трансплантація органів. Фото: МОЗ
Ключові моменти Як почувають себе реціпієнти

У Львові після успішної трансплантації з лікарні виписали двох пацієнтів, ще одна жінка проходить реабілітацію. Вони отримали нирки та печінку від посмертного донора.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ) в неділю, 22 червня.

Реклама
Читайте також:

Як почувають себе реціпієнти

У МОЗ зазначили, що з Центру трансплантології Першого медичного об'єднання Львова після успішної трансплантації виписали двох пацієнтів: 15-річній Діані та 4-річному Тихону нещодавно пересадили нирки.

"Їхнім донором став 16-річний юнак. Минулого тижня він потрапив у ДТП, за його життя відчайдушно боролися лікарі, але травми виявилися несумісними з життям. На третій день у хлопця констатували смерть мозку. Рідні юнака, попри біль утрати, дали згоду на посмертне донорство. Завдяки цьому медики змогли врятувати життя трьох пацієнтів: двох дітей і однієї дорослої жінки", — йдеться у повідомленні.

Пересадка донорських органів Львів
Виписка пацієнтів. Фото: МОЗ

Медики розповідають, що 15-річна Діана з шести років мала хронічне захворювання нирок і тричі на тиждень мусила їздити з Івано-Франківська до Львова на гемодіаліз.

"Дівчині вже пересаджували нирку, але, на жаль, аутоімунне захворювання знищило орган. Медики сподіваються, що друга трансплантація буде успішною. Наразі нова нирка працює добре. Тепер Діана може випити цілу склянку води — раніше їй дозволяли лише кілька ковтків", — зазначили в МОЗ.

Посмертне донорство львів
Пацієнтка Діана. Фото: МОЗ

В Мінохорони здоров'я додали, що 4-річний Тихон із Дніпра через хронічну хворобу нирок понад три роки перебував на перитонеальному діалізі.

"Після трансплантації хлопчик зможе жити повноцінно, а без катетера в черевній порожнині нарешті поплаває в басейні — про це він давно мріяв.
Обидві дитини вже повернулися додому", — кажуть медики.

Посмертне донорство
Пацієнт Тихон. Фото: МОЗ

В МОЗ також повідомили, що медики пересадили донорську печінку 31-річній жінці з аутоімунним захворюванням органа.

"Після операції вона почувається добре й проходить реабілітацію", — йдеться у повідомленні.

Почитати повну історію про посмертний порятунок трьох життів можна за посиланням.

Також ми писали, що у Львові успішно провели одночасну трансплантацію двох органів.

МОЗ діти Львів операція трансплантація органів донор
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації