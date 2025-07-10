Безопасность детей во время летних каникул - советы педиатра

Защита ребенка. Фото: коллаж Новости.LIVE

Лето — это свобода, вода, приключения. Но рядом с солнцем и теплом растет и количество рисков. В военное время к привычным опасностям добавились минная угроза, жара без кондиционера, сложная логистика для медицинской помощи. Я, как педиатр, собрала гайд для родителей: как провести лето безопасно, сохранив здоровье и спокойствие.



Минная безопасность — как научить ребенка



Дети - любознательные. Но любознательность может быть опасной. Именно поэтому ЮНИСЕФ, МОН и ГСЧС создали сайт "Суперкоманда против мин". Там в мультиках и комиксах объясняют, что такое взрывоопасные предметы и почему они не игрушки.

Что важно помнить? Если ребенок видит подозрительный предмет (игрушка, бутылка, телефон) — не прикасаться, отойти, позвать взрослых. Не стоит гулять по новым маршрутам в парках, полях или лесах без подтверждения от саперов. Обломки, снаряды, гильзы - не "сувениры" и не должны быть в руках ребенка. Также нельзя разжигать огонь рядом с подозрительными объектами.

О минной безопасности детям доступно рассказывает пес Патрон — его видео легко найти на YouTube.

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Безопасность у воды и во время воздушных тревог

Купание — это радость. Но она должна быть безопасной. И одновременно - прерванной, если в регионе объявлена воздушная тревога. Детям можно заходить в воду только под присмотром взрослых и в разрешенных местах. Если ребенок не умеет плавать — нужны жилет или надувной круг. Продолжительность купания - не более 20-30 минут. В холодной воде плавать нельзя: это риск судорог и переохлаждения.

Обязателен головной убор. Если началась тревога — срочно выходите из воды и двигайтесь в безопасное место. Ребенок должен знать это наизусть. Солнечные ванны — только до 11:00 или после 16:00. Запрещены игры под водой, хватание за ноги, толкание. Особенно опасно подплывать к катерам или водоворотам.

Как распознать тепловой удар

Ребенок может перегреться даже незаметно для себя. Иногда признаки похожи на обычную инфекцию. Риск особенно высок во время игр под палящим солнцем или в машине без кондиционера.

Симптомы: вялость, спутанность сознания, горячая кожа, потливость, головная боль, тошнота, температура до 40°C. Дыхание может стать частым.

Что делать? Перенести ребенка в тень или прохладное место. Снять лишнюю одежду. Обтирать тело влажной тканью или поставить под душ с комнатной водой. Дать воду или легкий несладкий чай. В случае потери сознания - вызвать "скорую".

Защита от насекомых



Комары, клещи, осы — мелкие, но опасные. Их укусы могут вызвать аллергию или инфекцию. Чтобы избежать укусов, желательно надевать закрытую одежду во время прогулок в лесу или вечером, пользоваться репеллентами (спреями или кремами), а после каждой прогулки внимательно осматривать ребенка — особенно голову, шею, за ушами и сгибы рук и ног.

Что делать при укусе:

Удалите жало или клеща осторожно. Промойте место антисептиком. Если чешется - нанесите гель с антигистамином. При отеке, лихорадке или сыпи - обратитесь к врачу.



Лето — это счастье. Но безопасность — это база. Обучайте, готовьте, объясняйте. И тогда каникулы будут теплыми, веселыми и хотя бы без этой тревоги.