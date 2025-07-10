Безпека дітей під час літніх канікул — поради педіатра

Захист дитини. Фото: колаж Новини.LIVE

Літо — це свобода, вода, пригоди. Але поруч із сонцем і теплом зростає і кількість ризиків. У воєнний час до звичних небезпек додались мінна загроза, спека без кондиціонера, складна логістика для медичної допомоги. Я, як педіатр, зібрала гайд для батьків: як провести літо безпечно, зберігши здоров’я і спокій.



Мінна безпека: як навчити дитину



Діти — допитливі. Але допитливість може бути небезпечною. Саме тому ЮНІСЕФ, МОН та ДСНС створили сайт "Суперкоманда проти мін". Там у мультиках і коміксах пояснюють, що таке вибухонебезпечні предмети й чому вони не іграшки.

Що важливо пам’ятати? Якщо дитина бачить підозрілий предмет (іграшка, пляшка, телефон) — не торкатися, відійти, покликати дорослих. Не варто гуляти новими маршрутами в парках, полях чи лісах без підтвердження від саперів. Уламки, снаряди, гільзи — не "сувеніри" і не мають бути в руках дитини. Також не можна розпалювати вогонь поруч із підозрілими об’єктами.

Про мінну безпеку дітям доступно розповідає пес Патрон — його відео легко знайти на YouTube.

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Безпека біля води та під час повітряних тривог

Купання — це радість. Але вона має бути безпечною. І водночас — перериваною, якщо в регіоні оголошено повітряну тривогу. Дітям можна заходити у воду лише під наглядом дорослих і у дозволених місцях. Якщо дитина не вміє плавати — потрібні жилет або надувний круг. Тривалість купання — не більше 20–30 хвилин. У холодній воді плавати не можна: це ризик судом і переохолодження.

Обов’язковий головний убір. Якщо почалася тривога — терміново виходьте з води та рухайтесь у безпечне місце. Дитина має знати це напам’ять. Сонячні ванни — тільки до 11:00 або після 16:00. Заборонені ігри під водою, хапання за ноги, штовхання. Особливо небезпечно підпливати до катерів чи водоворотів.

Як розпізнати тепловий удар

Дитина може перегрітись навіть непомітно для себе. Іноді ознаки схожі на звичайну інфекцію. Ризик особливо високий під час ігор під пекучим сонцем або в машині без кондиціонера.

Симптоми: млявість, сплутаність свідомості, гаряча шкіра, пітливість, головний біль, нудота, температура до 40°C. Дихання може стати частим.

Що робити? Перенести дитину в тінь або прохолодне місце. Зняти зайвий одяг. Обтирати тіло вологою тканиною або поставити під душ з кімнатною водою. Дати воду або легкий несолодкий чай. У разі втрати свідомості — викликати "швидку".

Захист від комах



Комарі, кліщі, оси — дрібні, але небезпечні. Їхні укуси можуть викликати алергію або інфекцію. Щоб уникнути укусів, бажано надягати закритий одяг під час прогулянок у лісі або ввечері, користуватись репелентами (спреями або кремами), а після кожної прогулянки уважно оглядати дитину — особливо голову, шию, за вухами й згини рук і ніг.

Що робити при укусі:

Видаліть жало або кліща обережно. Промийте місце антисептиком. Якщо свербить — нанесіть гель з антигістаміном. При набряку, лихоманці або висипці — зверніться до лікаря.



Літо — це щастя. Але безпека — це база. Навчайте, готуйте, пояснюйте. І тоді канікули будуть теплими, веселими й хоча б без цієї тривоги.

