Как сохранить фертильность во время войны и не потерять шанс на материнство

Как во время войны не потерять шанс на материнство
Думают ли украинцы о детях, когда вокруг тревоги, сирены и отключения света? Да. И часто — еще больше, чем до полномасштабного вторжения. Но думать — не значит иметь возможность. Война серьезно ударила по репродуктивному здоровью — как женщин, так и мужчин.
Как война влияет на репродуктивную систему
Женщины стали чаще обращаться с нарушениями менструального цикла, гормональными сбоями, симптомами эмоционального истощения. У мужчин — рост случаев снижения качества спермы.
Война — не только физическая угроза. Постоянный стресс истощает эндокринную систему, снижает овариальный резерв, нарушает овуляцию, уменьшает качество эмбрионов. Все это — прямые препятствия к зачатию.
Исследования Гарвардского университета подтверждают: хронический стресс снижает способность к зачатию даже у клинически здоровых пар.
Самое важное — это то, что несмотря ни на что, люди приходят. Они хотят детей, они хотят будущего. И это — лучший момент для поддержки.
Самая низкая рождаемость за историю независимой Украины
В 2023 году в Украине родилось на треть меньше детей, чем в 2021. Это исторический минимум. Ожидаемо — из-за войны, эвакуации, потери доходов. Но без вмешательства государство потеряет поколение.
Программа бесплатного лечения бесплодия от НСЗУ
С 2024 года в Украине работает государственная программа бесплатного лечения бесплодия. Пары, которые не могут забеременеть естественным путем, могут пройти полный цикл искусственного оплодотворения - экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — за счет средств НСЗУ.
Клиники, которые присоединились к программе, предоставляют полный спектр услуг: диагностика, гормональная стимуляция, пункция яйцеклеток, оплодотворение, перенос эмбриона. Мы писали на страницах нашего сайта как наша клиника "Мать и дитя" принимает участие в программе.
Заморозка яйцеклеток и спермы для военных — бесплатно
Весной 2025 года в Украине вступил в силу закон, позволяющий военнослужащим бесплатно замораживать биологический материал - яйцеклетки или сперму.
Это гарантия сохранения фертильности после возвращения с фронта или тяжелого лечения. Такая практика — один из способов уменьшить демографические потери.
Как сохранить репродуктивное здоровье во время войны: советы врача
- Не откладывайте консультацию. Если есть подозрения или тревожные симптомы — обратитесь к репродуктологу. Чем раньше, тем больше шансов на результат.
- Сделайте базовую диагностику. Гормоны, УЗИ органов малого таза, спермограмма, проверка проходимости труб — это стартовый минимум для оценки фертильности.
- Работайте с психологом. Психоэмоциональная стабильность напрямую связана с успехом ЭКО. Стресс может сорвать цикл или уменьшить эффективность стимуляции.
- Рассмотрите криоконсервацию. Если вы служите в ВСУ или проходите лечение, которое может повлиять на фертильность — сохранение яйцеклеток или спермы дает шанс на будущее отцовство.
- Воспользуйтесь государственной программой ЭКО. Впервые в Украине ЭКО стало доступным для многих пар без финансового барьера.
Послесловие
Мы не знаем, когда закончится война. Но мы знаем: репродуктивное здоровье не ждет. Выбор рожать детей — это не про дерзость. Это о силе. О вере в жизнь.
И этот выбор начинается с простого - обращения к врачу.
Читайте Новини.LIVE!