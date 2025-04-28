Как сохранить фертильность во время войны и не потерять шанс на материнство

Инфографика: Новини.LIVE

Думают ли украинцы о детях, когда вокруг тревоги, сирены и отключения света? Да. И часто — еще больше, чем до полномасштабного вторжения. Но думать — не значит иметь возможность. Война серьезно ударила по репродуктивному здоровью — как женщин, так и мужчин.

Как война влияет на репродуктивную систему

Женщины стали чаще обращаться с нарушениями менструального цикла, гормональными сбоями, симптомами эмоционального истощения. У мужчин — рост случаев снижения качества спермы.

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Война — не только физическая угроза. Постоянный стресс истощает эндокринную систему, снижает овариальный резерв, нарушает овуляцию, уменьшает качество эмбрионов. Все это — прямые препятствия к зачатию.

Исследования Гарвардского университета подтверждают: хронический стресс снижает способность к зачатию даже у клинически здоровых пар.

Самое важное — это то, что несмотря ни на что, люди приходят. Они хотят детей, они хотят будущего. И это — лучший момент для поддержки.

Самая низкая рождаемость за историю независимой Украины

В 2023 году в Украине родилось на треть меньше детей, чем в 2021. Это исторический минимум. Ожидаемо — из-за войны, эвакуации, потери доходов. Но без вмешательства государство потеряет поколение.

Программа бесплатного лечения бесплодия от НСЗУ

С 2024 года в Украине работает государственная программа бесплатного лечения бесплодия. Пары, которые не могут забеременеть естественным путем, могут пройти полный цикл искусственного оплодотворения - экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — за счет средств НСЗУ.

Клиники, которые присоединились к программе, предоставляют полный спектр услуг: диагностика, гормональная стимуляция, пункция яйцеклеток, оплодотворение, перенос эмбриона. Мы писали на страницах нашего сайта как наша клиника "Мать и дитя" принимает участие в программе.

Заморозка яйцеклеток и спермы для военных — бесплатно

Весной 2025 года в Украине вступил в силу закон, позволяющий военнослужащим бесплатно замораживать биологический материал - яйцеклетки или сперму.

Это гарантия сохранения фертильности после возвращения с фронта или тяжелого лечения. Такая практика — один из способов уменьшить демографические потери.

Как сохранить репродуктивное здоровье во время войны: советы врача

Не откладывайте консультацию . Если есть подозрения или тревожные симптомы — обратитесь к репродуктологу. Чем раньше, тем больше шансов на результат.

. Если есть подозрения или тревожные симптомы — обратитесь к репродуктологу. Чем раньше, тем больше шансов на результат. Сделайте базовую диагностику . Гормоны, УЗИ органов малого таза, спермограмма, проверка проходимости труб — это стартовый минимум для оценки фертильности.

. Гормоны, УЗИ органов малого таза, спермограмма, проверка проходимости труб — это стартовый минимум для оценки фертильности. Работайте с психологом . Психоэмоциональная стабильность напрямую связана с успехом ЭКО. Стресс может сорвать цикл или уменьшить эффективность стимуляции.

. Психоэмоциональная стабильность напрямую связана с успехом ЭКО. Стресс может сорвать цикл или уменьшить эффективность стимуляции. Рассмотрите криоконсервацию . Если вы служите в ВСУ или проходите лечение, которое может повлиять на фертильность — сохранение яйцеклеток или спермы дает шанс на будущее отцовство.

. Если вы служите в ВСУ или проходите лечение, которое может повлиять на фертильность — сохранение яйцеклеток или спермы дает шанс на будущее отцовство. Воспользуйтесь государственной программой ЭКО. Впервые в Украине ЭКО стало доступным для многих пар без финансового барьера.

Послесловие

Мы не знаем, когда закончится война. Но мы знаем: репродуктивное здоровье не ждет. Выбор рожать детей — это не про дерзость. Это о силе. О вере в жизнь.

И этот выбор начинается с простого - обращения к врачу.