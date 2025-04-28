Як зберегти фертильність під час війни і не втратити шанс на материнство

Як під час війни не втратити шанс на материнство
Чи думають українці про дітей, коли навколо тривоги, сирени й відключення світла? Так. І часто — ще більше, ніж до повномасштабного вторгнення. Але думати — не означає мати змогу. Війна серйозно вдарила по репродуктивному здоров’ю — як жінок, так і чоловіків.
Як війна впливає на репродуктивну систему
Жінки почали частіше звертатися з порушеннями менструального циклу, гормональними збоями, симптомами емоційного виснаження. У чоловіків — зростання випадків зниження якості сперми.
Війна — не лише фізична загроза. Постійний стрес виснажує ендокринну систему, знижує оваріальний резерв, порушує овуляцію, зменшує якість ембріонів. Усе це — прямі перешкоди до зачаття.
Дослідження Гарвардського університету підтверджують: хронічний стрес знижує здатність до зачаття навіть у клінічно здорових пар.
Найважливіше — це те, що попри все, люди приходять. Вони хочуть дітей, вони хочуть майбутнього. І це — найкращий момент для підтримки.
Найнижча народжуваність за історію незалежної України
У 2023 році в Україні народилось на третину менше дітей, ніж у 2021. Це історичний мінімум. Очікувано — через війну, евакуацію, втрату доходів. Але без втручання держава втратить покоління.
Програма безкоштовного лікування безпліддя від НСЗУ
З 2024 року в Україні працює державна програма безкоштовного лікування безпліддя. Пари, які не можуть завагітніти природним шляхом, можуть пройти повний цикл штучного запліднення — екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) — за рахунок коштів НСЗУ.
Клініки, які долучились до програми, надають повний спектр послуг: діагностика, гормональна стимуляція, пункція яйцеклітин, запліднення, перенесення ембріона. Ми писали на сторінках нашого сайту як наша клініка "Мати та дитина" приймає участь у програмі.
Заморозка яйцеклітин і сперми для військових — безкоштовно
Навесні 2025 року в Україні набув чинності закон, що дозволяє військовослужбовцям безкоштовно заморожувати біологічний матеріал — яйцеклітини або сперму.
Це гарантія збереження фертильності після повернення з фронту або важкого лікування. Така практика — один із способів зменшити демографічні втрати.
Як зберегти репродуктивне здоров’я під час війни: поради лікаря
- Не відкладайте консультацію. Якщо є підозри чи тривожні симптоми — зверніться до репродуктолога. Чим раніше, тим більше шансів на результат.
- Зробіть базову діагностику. Гормони, УЗД органів малого таза, спермограма, перевірка прохідності труб — це стартовий мінімум для оцінки фертильності.
- Працюйте з психологом. Психоемоційна стабільність напряму пов’язана з успіхом ЕКЗ. Стрес може зірвати цикл або зменшити ефективність стимуляції.
- Розгляньте кріоконсервацію. Якщо ви служите в ЗСУ або проходите лікування, яке може вплинути на фертильність — збереження яйцеклітин або сперми дає шанс на майбутнє батьківство.
- Скористайтесь державною програмою ЕКЗ. Вперше в Україні ЕКЗ стало доступним для багатьох пар без фінансового бар’єра.
Післяслово
Ми не знаємо, коли закінчиться війна. Але ми знаємо: репродуктивне здоров’я не чекає. Вибір народжувати дітей — це не про зухвалість. Це про силу. Про віру в життя.
І цей вибір починається з простого — звернення до лікаря.
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