Влияние COVID-19 на детей — что говорят врачи о коронавирусе

Дети болеют COVID-19. Фото: Новини.LIVE

Вера Ониськова врач-педиатр, «Врачебная династия» и амбулатория «Я ВАШ ВРАЧ»

Пять лет спустя после начала пандемии COVID-19 можно подвести итоги ее влияния на здоровье детей в Украине. Она затронула все сферы детской жизни: от изменений в сезонности респираторных заболеваний до последствий для психоэмоционального состояния и доступа к медицинским услугам.

Распространенность респираторных заболеваний среди детей изменила свою сезонность и продолжительность в течение года. Частые карантины, строгое соблюдение правил личной защиты и элементарное частое мытье рук замедлили привычную передачу вирусов и бактерий в детских коллективах. В результате некоторые дети стали реже болеть типичными ОРЗ. Более того, традиционная эпидемия гриппа изменила свои временные рамки: если раньше она приходилась на ноябрь-декабрь, то в последние годы наблюдается в феврале-марте.

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В первые годы пандемии отмечалось снижение уровня плановой вакцинации детей первых двух лет жизни. Это объяснялось снижением посещаемости медицинских учреждений из-за страха заражения и проблемами с поставками вакцин. Со временем ситуация улучшилась: родители стали чаще приводить детей на профилактические осмотры, а вакцинация, хоть и с изменениями в производителях, возобновилась.

Одним из самых значительных последствий пандемии стало ухудшение психоэмоционального состояния детей. Длительные периоды изоляции и ограничение социальных контактов изменили их представление о коммуникации. До сих пор не восстановилась прежняя интенсивность жизни в дошкольных и школьных учреждениях. Некоторые дети, которые с первых классов не имели возможности адаптироваться к коллективу, испытывают страх, неуверенность, трудности в общении. Чаще наблюдаются тревожные расстройства, а также неврологические осложнения после перенесенного коронавируса. Если ребенок стал менее успешен в учебе, избегает школы, стоит обратить внимание на его психоэмоциональное состояние и при необходимости обратиться к специалисту.

Течение COVID-19 у детей разного возраста отличается. Хотя считается, что дети болеют легче, чем взрослые, есть исключения. Младенцы из-за незрелости иммунной системы остаются группой риска тяжелого течения. В целом у детей COVID-19 протекал по типу гриппа: высокая температура, симптомы инфекций дыхательных путей.

Однако в 2023-2024 годах в больницы стало поступать больше детей с мультисистемным воспалительным синдромом (МВС) или синдромом, похожим на болезнь Кавасаки, который возникает через 2-3 недели после болезни и может поражать сердце, легкие, сосуды, желудочно-кишечный тракт и нервную систему.

Пандемия также изменила подходы к медицинской помощи: значительно распространились онлайн-консультации, которые стали спасением в период ограниченного доступа к больницам и до сих пор остаются популярными.

Не все штаммы коронавируса одинаково опасны. Например, FLiRT, подвид Омикрона, более заразен, но протекает легче. Кроме того, дети в возрасте 5-17 лет им заражаются реже.

В отличие от гриппа или ОРВИ, COVID-19 может требовать длительной реабилитации, которая иногда длится месяцами. Вирус влияет на легкие, сосуды, кровеносную систему, желудочно-кишечный тракт и даже головной мозг, что приводит к ослаблению иммунитета.

Чтобы поддержать здоровье детей после перенесенного заболевания, важно соблюдать простые, но эффективные меры:

• регулярные физические нагрузки (плавание, прогулки);

• питьевой режим (1-2 литра воды в день);

• сбалансированное питание, богатое фруктами и овощами;

• полноценный сон (10-12 часов для детей до 12 лет);

• минимизация времени перед гаджетами перед сном.

Доказательная медицина не рекомендует бесконтрольный прием мультивитаминов, так как лучше всего витамины усваиваются из продуктов питания. Кроме того, важным фактором для иммунитета является отсутствие хронического стресса у ребенка — как психологического, так и связанного с материально-бытовыми условиями.

Будьте здоровы и берегите себя!

Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19.

Также мы писали, что с начала эпидемического сезона у 18 829 пациентов был подтвержден COVID-19.