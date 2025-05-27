Гипертония без боли - почему стоит проверять давление без симптомов

Гипертония. Фото: Новини.LIVE

Головная боль. Головокружение. Усталость и бессонница. Часто это не ассоциируется с артериальным давлением. Но гипертония — это не всегда об очевидном. В большинстве случаев она протекает тихо, без всякого намека на проблему. Или же дает о себе знать уже в скорой помощи — после кризиса.

В Украине сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности. Один из основных факторов — гипертоническая болезнь. Она поражает не только сосуды. Последствия испытывают сердце, почки, мозг, глаза. И самое неприятное — осложнения часто лечатся сложно.

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Симптомы, которые могут быть неочевидными

Гипертония редко проявляется ярко. Но стоит обратить внимание на сигналы, которые легко игнорируются. Например, регулярная головная боль в затылке. Или периодическое головокружение, утомляемость, расстройства сна. Это могут быть первые подсказки организма.

И все же, чаще всего высокое давление обнаруживают случайно. На профосмотре. Или во время острой ситуации, когда уже вызывают скорую. Именно поэтому контроль артериального давления должен стать привычкой.

К сожалению, многие пациенты откладывают визит к врачу. Они пытаются "перетерпеть" или объясняют симптомы усталостью, стрессом, сменой погоды. Такой подход опасен. Промедление с диагностикой может привести к тому, что давление уже стабильно высокое, а органы-мишени — повреждены.

Как часто проверять давление

Для молодого здорового человека достаточно раз в год — на медосмотре. Если же диагноз уже установлен - контроль должен быть регулярным. В среднем — каждые 3-6 месяцев. Чаще — если есть жалобы или меняется терапия.

Ежедневный домашний мониторинг давления — не только для пожилых. Это простое действие, которое позволяет вовремя выявить изменения. И избежать осложнений. Главное — соблюдать правила измерения: давление меряют в покое, сидя, с опорой на спину. Перед этим не стоит пить кофе, курить или нервничать. Результаты лучше записывать — это поможет врачу выбрать правильную тактику лечения.

Осложнения, о которых следует знать

Повышенное давление действует на организм медленно, но коварно. Оно поражает самые уязвимые органы — те, которые нуждаются в стабильном кровоснабжении. Последствия могут быть незаметными поначалу, но с годами накапливаются.

Гипертония — одна из главных причин инсультов и инфарктов. Она также может приводить к хронической почечной недостаточности, нарушениям зрения, когнитивному снижению. Именно поэтому профилактика имеет ключевое значение.

По данным исследования INTERHEART, повышенное артериальное давление является ключевым фактором риска сердечного приступа во всем мире. Другое крупное когортное исследование — SPRINT (2015) — показало, что снижение систолического давления до 120 мм рт. ст. вместо стандартных 140 уменьшает риск сердечно-сосудистых событий на 25% и общую смертность на 27%.

Кроме того, данные Европейского общества кардиологов (ESC) свидетельствуют: даже умеренное снижение давления на 10 мм рт. ст. существенно уменьшает риск инсульта. Это означает, что каждое контролируемое повышение имеет значение.

Что помогает предотвратить гипертонию

Чтобы снизить риск развития гипертонической болезни, достаточно придерживаться нескольких принципов:

Отказаться от курения и алкоголя. Они повышают давление и вредят сосудам.

Скорректировать питание. Меньше соли, больше овощей и цельных продуктов.

Спать не менее 7-8 часов. Без полноценного сна организм не восстанавливается.

Регулярно двигаться. Умеренная нагрузка — ходьба, плавание, йога.

Следить за весом. Лишняя масса тела — прямой фактор риска.

Регулярно проверяться у семейного врача. Особенно после 40 лет.

Один из моих пациентов — мужчина 42 лет, активный, без вредных привычек. Пришел на обычный профосмотр по требованию работодателя. Обнаружили давление 160/100. Пациент удивился: "Я чувствую себя хорошо". Мы начали обследование и выяснили, что уже есть начальные изменения в сердце и повышенный креатинин.

Благодаря своевременной диагностике удалось избежать серьезных последствий. И начать лечение на этапе, когда еще можно вернуть контроль.

Гипертония — не приговор, если знать о ней вовремя. Измерить давление — дело минут. А вот последствия пренебрежения — могут изменить жизнь надолго.