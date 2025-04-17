Как вылечить рак — поможет не только медицина

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Александра Васильченко Клинический онколог. Завотделение онкологии в клинике CitiDoctor

Истории пациентов, которые убедительно доказывают: современная медицина в сочетании с правильным психологическим настроем дают реальный шанс на жизнь даже при самых сложных диагнозах.

От отчаяния к надежде: реальная история пациентки

Была у меня пациентка, привезли в критическом состоянии: асцит, жидкость в легких, тромбоз мелких ветвей легочной артерии. Совсем тяжелая. После обследования поставили диагноз — рак яичников четвертой стадии. Откачали жидкость, прооперировали, удалили только основную массу опухоли — полностью было невозможно. Провели шесть курсов химиотерапии, назначили поддерживающую. И вот уже третий год она живет. Приезжает на обследование, ухоженная, улыбающаяся, с красной помадой. Поверила нам — а значит, и себе. И эта вера дает результаты.

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Научное подтверждение: вера работает

Украинцы умеют верить в чудо — особенно весной, накануне Пасхи. Но за каждым чудом стоит ежедневный труд: прием лекарств, регулярные обследования, поддержка. И команда, которая не сдается. И прежде всего — сам человек, который борется.

Это не просто впечатление. Есть научные подтверждения. Например, исследование Китайского медицинского университета (2017) описывает похожий случай: женщина с IV стадией рака яичников прожила более девяти лет после операции, химиотерапии и длительной таргетной терапии. Несмотря на невозможность полного удаления опухоли, болезнь не прогрессировала.

Сила обыденности в борьбе с раком

Есть еще один мой пациент. Я называю его "авиаконструктор с 49-й стадией рака простаты". Ему за семьдесят лет. Живет с диагнозом уже восьмой год. Приезжает на процедуры — и продолжает работать. Конструирует. Никогда не паникует. Живет будничной жизнью — и в этом его сила. Он держит себя в ритме, и этот ритм держит его.

Научные исследования подтверждают роль социальных связей

Исследование Гарвардской школы общественного здоровья (PLoS Medicine, 2010) охватило более 300 тысяч участников и показало: онкопациенты с развитыми социальными связями — с семьей, друзьями, активным общением — имеют на 20-25% более высокие шансы на выживание. Объясняется это не только эмоциональной поддержкой. Социальные контакты снижают уровень хронического воспаления, уменьшают выработку гормонов стресса, а значит — улучшают работу иммунной системы.

Влияние стресса на лечение

Люди с первой стадией, у которых все прошло по протоколу — операция, терапия, контроль — и все равно... боятся. Не живут, а ждут. Постоянно в напряжении, тревоге, в ожидании плохого. В таких случаях стресс начинает работать против них. Он буквально снижает защитные силы организма. И это уже не предположение — это подтверждает современная иммунология.

Исследование Университета штата Огайо (2019) показало: хронический стресс активирует гормоны, которые подавляют деятельность естественных киллеров — клеток, отвечающих за обнаружение и уничтожение опухолей. К тому же нарушается нормальный баланс иммунной системы, снижается способность организма реагировать на метастазы, ослабляется ответ на терапию.

Значение ежедневной активности

Те, кто живет привычной жизнью — пьют кофе, работают в саду, готовят еду, общаются с детьми или внуками, читают — держатся лучше. Часто живут дольше. Потому что возвращают себе нормальность. А нормальность — это то, чего рак больше всего боится.

Исследование европейских клиницистов (Psycho-Oncology, 2022) подтверждает: даже умеренная социальная и интеллектуальная активность значительно улучшает не только качество жизни, но и клинические показатели у пациентов с метастатическим раком. В исследовании отмечается: именно связь с "малыми радостями" — ежедневными делами, привычной средой — является ключевым психологическим фактором выживания.

Онкологический диагноз — не приговор. Но и не сказка. Это путь, который можно пройти — если есть с кем и ради чего. Я не могу обещать чуда каждому. Но точно знаю: пока пациент борется — мы боремся вместе. Часто именно простая вера в себя, в детей, в будущее — и есть самое сильное лекарство.