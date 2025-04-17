Як вилікувати рак — допоможе не лише медицина

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Олександра Васильченко Клінічний онколог. Заввідділення онкології в клініці CitiDoctor

Історії пацієнтів, які переконливо доводять: сучасна медицина в поєднанні з правильним психологічним налаштуванням дають реальний шанс на життя навіть при найскладніших діагнозах.

Від відчаю до надії: реальна історія пацієнтки

Була у мене пацієнтка, привезли в критичному стані: асцит, рідина в легенях, тромбоз дрібних гілок легеневої артерії. Зовсім тяжка. Після обстеження поставили діагноз — рак яєчників четвертої стадії. Відкачали рідину, прооперували, видалили лише основну масу пухлини — повністю було неможливо. Провели шість курсів хімієтерапії, призначили підтримувальну. І ось уже третій рік вона живе. Приїжджає на обстеження, доглянута, усміхнена, із червоною помадою. Повірила нам — а отже, і собі. І ця віра дає результати.

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Наукове підтвердження: віра працює

Українці вміють вірити в диво — особливо навесні, напередодні Великодня. Але за кожним дивом стоїть щоденна праця: прийом ліків, регулярні обстеження, підтримка. І команда, яка не здається. І насамперед — сама людина, яка бореться.

Це не просто враження. Є наукові підтвердження. Наприклад, дослідження Китайського медичного університету (2017) описує схожий випадок: жінка з IV стадією раку яєчників прожила понад дев'ять років після операції, хімієтерапії та тривалої таргетної терапії. Попри неможливість повного видалення пухлини, хвороба не прогресувала.

Сила буденності у боротьбі з раком

Є ще один мій пацієнт. Я називаю його "авіаконструктор із 49-ю стадією раку простати". Йому за сімдесят років. Живе з діагнозом уже восьмий рік. Приїжджає на процедури — і далі працює. Конструює. Ніколи не панікує. Живе буденним життям — і в цьому його сила. Він тримає себе в ритмі, і цей ритм тримає його.

Наукові дослідження підтверджують роль соціальних зв'язків

Дослідження Гарвардської школи громадського здоров'я (PLoS Medicine, 2010) охопило понад 300 тисяч учасників і показало: онкопацієнти з розвиненими соціальними зв'язками — з родиною, друзями, активним спілкуванням — мають на 20–25% вищі шанси на виживання. Пояснюється це не лише емоційною підтримкою. Соціальні контакти знижують рівень хронічного запалення, зменшують вироблення гормонів стресу, а отже — покращують роботу імунної системи.

Вплив стресу на лікування

Люди з першою стадією, у яких усе пройшло за протоколом — операція, терапія, контроль — і все одно... бояться. Не живуть, а чекають. Постійно в напрузі, тривозі, в очікуванні поганого. У таких випадках стрес починає працювати проти них. Він буквально знижує захисні сили організму. І це вже не припущення — це підтверджує сучасна імунологія.

Дослідження Університету штату Огайо (2019) показало: хронічний стрес активує гормони, які пригнічують діяльність природних кілерів — клітин, що відповідають за виявлення й знищення пухлин. До того ж порушується нормальний баланс імунної системи, знижується здатність організму реагувати на метастази, послаблюється відповідь на терапію.

Значення щоденної активності

Ті, хто живе звичним життям — п'ють каву, працюють у саду, готують їжу, спілкуються з дітьми чи онуками, читають — тримаються краще. Часто живуть довше. Бо повертають собі нормальність. А нормальність — це те, чого рак найбільше боїться.

Дослідження європейських клініцистів (Psycho-Oncology, 2022) підтверджує: навіть помірна соціальна й інтелектуальна активність значно покращує не лише якість життя, а й клінічні показники у пацієнтів із метастатичним раком. У дослідженні наголошується: саме зв'язок із "малими радощами" — щоденними справами, звичним середовищем — є ключовим психологічним фактором виживання.

Онкологічний діагноз — не вирок. Але й не казка. Це шлях, який можна пройти — якщо є з ким і заради чого. Я не можу обіцяти дива кожному. Але точно знаю: доки пацієнт бореться — ми боремося разом. Часто саме проста віра в себе, у дітей, у майбутнє — і є найсильнішими ліками.