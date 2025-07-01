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Из-за сокращения USAID к 2030 году погибнут миллионы людей

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 07:25
Сокращение USAID может привести к 14 млн смертей — The Lancet
Рабочие пакуют наборы для тестирования на ВИЧ. Фото: REUTERS/Sodiq Adelakun

Согласно исследованию, опубликованному в понедельник в журнале The Lancet, значительное сокращение финансирования Агентства США по международному развитию (USAID) и риск его ликвидации могут привести к более 14 миллионам дополнительных смертей в мире к 2030 году. Особенно остро это скажется на странах с низким и средним уровнем доходов, в частности в Африке, где гуманитарные программы USAID играют критически важную роль в сфере здравоохранения. 

Об этом пишет Reuters.

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Авторы исследования подсчитали, что за последние 20 лет инициативы, которые финансировались через USAID, помогли спасти по меньшей мере 91 миллион жизней, в том числе более 30 миллионов - среди детей.

Прогнозы экспертов свидетельствуют, что в случае сохранения нынешних темпов сокращения поддержки и потенциального расформирования агентства, только среди детей в возрасте до 5 лет может произойти до 4,5 миллиона смертей, которых можно было бы избежать.

Сейчас Вашингтон остается крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи: на него приходится не менее 38% всех взносов, зарегистрированных ООН. В прошлом году правительство США предоставило 61 миллиард долларов на внешнюю помощь, более половины из которых - через программы USAID.

"Наши оценки показывают, что если резкое сокращение финансирования, объявленное и внедренное в первой половине 2025 года, не будет отменено, к 2030 году может произойти впечатляющее количество смертей, которых можно было избежать", — отмечают авторы исследования.

Напомним, сокращение финансирования началось с приходом к власти администрации действующего президента Дональда Трампа в январе этого года. Как объясняют в правительстве, это часть более широкого плана по оптимизации государственных расходов и борьбы с неэффективным использованием средств. В то же время правозащитники и аналитики предупреждали о катастрофических гуманитарных последствиях.

В марте госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация уже отменила более 80% всех программ агентства после шестинедельного пересмотра. Остальные примерно тысячи проектов теперь будут переданы под контроль Государственного департамента и будут координироваться с Конгрессом для "более эффективного управления".

Интересно, что уже в мае Трамп заявил, что отмена программы USAID вредит миру, но не дал никакой информации, когда он возобновит финансирование.

США смерть лекарства USAID медобследование медицинская помощь
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
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