Скорочення USAID може спричинити 14 млн смертей — The Lancet

Через скорочення USAID до 2030 року загинуть мільйони людей
Згідно з дослідженням, опублікованим у понеділок у журналі The Lancet, значне скорочення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та ризик його ліквідації можуть призвести до понад 14 мільйонів додаткових смертей у світі до 2030 року. Особливо гостро це позначиться на країнах із низьким і середнім рівнем доходів, зокрема в Африці, де гуманітарні програми USAID відіграють критично важливу роль у сфері охорони здоров’я.
Про це пише Reuters.
Через скорочення програми USAID можуть загинути мільйони
Автори дослідження підрахували, що за останні 20 років ініціативи, які фінансувалися через USAID, допомогли врятувати щонайменше 91 мільйон життів, зокрема понад 30 мільйонів — серед дітей.
Прогнози експертів свідчать, що у випадку збереження нинішніх темпів скорочення підтримки та потенційного розформування агентства, лише серед дітей віком до 5 років може статися до 4,5 мільйона смертей, яких можна було б уникнути.
Зараз Вашингтон залишається найбільшим у світі донором гуманітарної допомоги: на нього припадає щонайменше 38% усіх внесків, зареєстрованих ООН. Минулого року уряд США надав 61 мільярд доларів на зовнішню допомогу, понад половину з яких — через програми USAID.
"Наші оцінки показують, що якщо різке скорочення фінансування, оголошене та впроваджене у першій половині 2025 року, не буде скасовано, до 2030 року може статися вражаюча кількість смертей, яких можна було уникнути", — наголошують автори дослідження.
Нагадаємо, скорочення фінансування розпочалося з приходом до влади адміністрації чинного президента Дональда Трампа у січні цього року. Як пояснюють в уряді, це частина ширшого плану з оптимізації державних витрат та боротьби з неефективним використанням коштів. Водночас правозахисники й аналітики попереджали про катастрофічні гуманітарні наслідки.
У березні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація вже скасувала понад 80% усіх програм агентства після шеститижневого перегляду. Решта приблизно тисячі проєктів тепер буде передана під контроль Державного департаменту й координуватиметься з Конгресом задля "ефективнішого управління".
Цікаво, що вже у травні Трамп заявив, що скасування програми USAID шкодить світові, але не дав жодної інформації, коли він поновить фінансування.
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