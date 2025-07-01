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Головна Медцентр Через скорочення USAID до 2030 року загинуть мільйони людей

Через скорочення USAID до 2030 року загинуть мільйони людей

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 07:25
Скорочення USAID може спричинити 14 млн смертей — The Lancet
Робітники пакують набори для тестування на ВІЛ. Фото: REUTERS/Sodiq Adelakun

Згідно з дослідженням, опублікованим у понеділок у журналі The Lancet, значне скорочення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та ризик його ліквідації можуть призвести до понад 14 мільйонів додаткових смертей у світі до 2030 року. Особливо гостро це позначиться на країнах із низьким і середнім рівнем доходів, зокрема в Африці, де гуманітарні програми USAID відіграють критично важливу роль у сфері охорони здоров’я.

Про це пише Reuters.

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Через скорочення програми USAID можуть загинути мільйони

Автори дослідження підрахували, що за останні 20 років ініціативи, які фінансувалися через USAID, допомогли врятувати щонайменше 91 мільйон життів, зокрема понад 30 мільйонів — серед дітей.

Прогнози експертів свідчать, що у випадку збереження нинішніх темпів скорочення підтримки та потенційного розформування агентства, лише серед дітей віком до 5 років може статися до 4,5 мільйона смертей, яких можна було б уникнути.

Зараз Вашингтон залишається найбільшим у світі донором гуманітарної допомоги: на нього припадає щонайменше 38% усіх внесків, зареєстрованих ООН. Минулого року уряд США надав 61 мільярд доларів на зовнішню допомогу, понад половину з яких — через програми USAID.

"Наші оцінки показують, що якщо різке скорочення фінансування, оголошене та впроваджене у першій половині 2025 року, не буде скасовано, до 2030 року може статися вражаюча кількість смертей, яких можна було уникнути", — наголошують автори дослідження.

Нагадаємо, скорочення фінансування розпочалося з приходом до влади адміністрації чинного президента Дональда Трампа у січні цього року. Як пояснюють в уряді, це частина ширшого плану з оптимізації державних витрат та боротьби з неефективним використанням коштів. Водночас правозахисники й аналітики попереджали про катастрофічні гуманітарні наслідки.

У березні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація вже скасувала понад 80% усіх програм агентства після шеститижневого перегляду. Решта приблизно тисячі проєктів тепер буде передана під контроль Державного департаменту й координуватиметься з Конгресом задля "ефективнішого управління".

Цікаво, що вже у травні Трамп заявив, що скасування програми USAID шкодить світові, але не дав жодної інформації, коли він поновить фінансування. 

США смерть ліки USAID медобстеження медична допомога
Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
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