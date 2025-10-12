Байден болен раком и начал новый этап лечения

Экс-президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Бывший президент США Джо Байден проходит новый этап лечения агрессивной формы рака, который ему диагностировали в мае. В частности, он проходит лучевую терапию и гормональное лечение.

Об этом сообщает NBC News

Что известно о лечении рака Байдена

"В рамках плана лечения рака предстательной железы президент Байден в настоящее время проходит лучевую терапию и гормональное лечение", — рассказал пресс-секретарь экс-президента США.

По словам источника NBC News, который знаком с пациентом, курс лучевой терапии продлится пять недель и станет новым этапом в его жизни. На данный момент Байден принимает гормональные препараты в таблетках.

Напомним, что в сентября Джо Байден перенес операцию по лечению рака кожи, известную как операция Мооса.

После этой процедуры лечащий врач написал в служебной записке, что "вся раковая ткань была успешно удалена", и что "никакое дальнейшее лечение не требуется".

Ранее в мае Байден объявил, что у него диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы, которая дала метастазы в кости. В его офисе заявили, что он рассматривает несколько вариантов лечения, чтобы обеспечить "эффективное управление" болезнью.

Также мы писали, что жену Джо Байдена Джилл Байден предлагали привлечь к ответственности за "жестокое обращение с пожилыми людьми. В частности, предложение было выдвинуто в связи якобы игнорированием здоровья 46-го президента США.