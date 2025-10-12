Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Медцентр Байден начал новый этап лечения против рака

Байден начал новый этап лечения против рака

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 02:50
Байден болен раком и начал новый этап лечения
Экс-президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Бывший президент США Джо Байден проходит новый этап лечения агрессивной формы рака, который ему диагностировали в мае. В частности, он проходит лучевую терапию и гормональное лечение.

Об этом сообщает NBC News

Реклама
Читайте также:

Что известно о лечении рака Байдена

"В рамках плана лечения рака предстательной железы президент Байден в настоящее время проходит лучевую терапию и гормональное лечение", — рассказал пресс-секретарь экс-президента США.

По словам источника NBC News, который знаком с пациентом, курс лучевой терапии продлится пять недель и станет новым этапом в его жизни. На данный момент Байден принимает гормональные препараты в таблетках.

Напомним, что в сентября Джо Байден перенес операцию по лечению рака кожи, известную как операция Мооса.

После этой процедуры лечащий врач написал в служебной записке, что "вся раковая ткань была успешно удалена", и что "никакое дальнейшее лечение не требуется".

Ранее в мае Байден объявил, что у него диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы, которая дала метастазы в кости. В его офисе заявили, что он рассматривает несколько вариантов лечения, чтобы обеспечить "эффективное управление" болезнью.

Также мы писали, что жену Джо Байдена Джилл Байден предлагали привлечь к ответственности за "жестокое обращение с пожилыми людьми. В частности, предложение было выдвинуто в связи якобы игнорированием здоровья 46-го президента США.

Джо Байден США здоровье болезнь рак президент
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации