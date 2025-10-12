Відео
Головна Медцентр Байден почав новий етап лікування проти раку

Байден почав новий етап лікування проти раку

Дата публікації: 12 жовтня 2025 02:50
Байден хворий на рак і почав новий етап лікування
Експрезидент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Колишній президент США Джо Байден проходить новий етап лікування агресивної форми раку, який йому діагностували в травні. Зокрема, він проходить променеву терапію та гормональне лікування.

Про це повідомляє NBC News

Читайте також:

Що відомо про лікування раку Байдена

"У межах плану лікування раку передміхурової залози президент Байден наразі проходить променеву терапію та гормональне лікування", — розповів прессекретар експрезидента США.

За словами джерела NBC News, яке знайоме з пацієнтом, курс променевої терапії триватиме п'ять тижнів і стане новим етапом у його житті. Наразі Байден приймає гормональні препарати в таблетках.

Нагадаємо, що у вересні Джо Байден переніс операцію з лікування раку шкіри, відому як операція Мооса.

Після цієї процедури лікар написав у службовій записці, що "всю ракову тканину було успішно видалено", і що "жодне подальше лікування не потрібне".

Раніше в травні Байден оголосив, що в нього діагностували агресивну форму раку передміхурової залози, яка дала метастази в кістки. У його офісі заявили, що він розглядає кілька варіантів лікування, щоб забезпечити "ефективне управління" хворобою.

Також ми писали, що дружину Джо Байдена Джилл Байден пропонували притягнути до відповідальності за "жорстоке поводження з літніми людьми". Зокрема, пропозицію було висунуто у зв'язку з нібито ігноруванням здоров'я 46-го президента США.

Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
