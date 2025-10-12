Байден хворий на рак і почав новий етап лікування

Байден почав новий етап лікування проти раку
Колишній президент США Джо Байден проходить новий етап лікування агресивної форми раку, який йому діагностували в травні. Зокрема, він проходить променеву терапію та гормональне лікування.
Про це повідомляє NBC News
Що відомо про лікування раку Байдена
"У межах плану лікування раку передміхурової залози президент Байден наразі проходить променеву терапію та гормональне лікування", — розповів прессекретар експрезидента США.
За словами джерела NBC News, яке знайоме з пацієнтом, курс променевої терапії триватиме п'ять тижнів і стане новим етапом у його житті. Наразі Байден приймає гормональні препарати в таблетках.
Нагадаємо, що у вересні Джо Байден переніс операцію з лікування раку шкіри, відому як операція Мооса.
Після цієї процедури лікар написав у службовій записці, що "всю ракову тканину було успішно видалено", і що "жодне подальше лікування не потрібне".
Раніше в травні Байден оголосив, що в нього діагностували агресивну форму раку передміхурової залози, яка дала метастази в кістки. У його офісі заявили, що він розглядає кілька варіантів лікування, щоб забезпечити "ефективне управління" хворобою.
Також ми писали, що дружину Джо Байдена Джилл Байден пропонували притягнути до відповідальності за "жорстоке поводження з літніми людьми". Зокрема, пропозицію було висунуто у зв'язку з нібито ігноруванням здоров'я 46-го президента США.
Читайте Новини.LIVE!