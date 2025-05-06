Что такое атеросклероз — история болезни и как распознать

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Еще несколько лет назад на прием ко мне пришла женщина — 52 года, энергичная, стильно одетая, без лишнего веса. Пришла "просто провериться", потому что "что-то немного давит в груди, но это, видимо, из-за стресса". В семье — никаких сердечных болезней. Она бегала по утрам, питалась более-менее правильно.

На первый взгляд — не пациентка, а мечта.

Но результаты обследования выявили критическое сужение коронарной артерии из-за атеросклеротической бляшки. Еще немного — и был бы инфаркт. Мы успели. Сегодня она живет полноценно и каждый год проходит контроль.

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Что такое атеросклероз и почему его не видно

Атеросклероз — это медленное поражение артерий. В стенках сосудов накапливаются жиры, клетки, соединительная ткань. Образуются бляшки, сужающие просвет и уменьшающие кровоток.

Самое опасное — атеросклероз долго не имеет симптомов. Человек живет привычной жизнью, планирует дела, и не догадывается, что сосуды уже теряют свою рабочую способность.

Почему проверяться стоит даже "здоровым"

В США провели исследование: признаки атеросклероза находят даже у подростков. А у взрослых, не испытывающих никаких жалоб, при повышенном холестерине в 70% обнаруживаются бляшки в сосудах. Они не сжимают грудь и не вызывают сигналов. Но они уже делают свое.

Симптомы — не всегда там, где их ждешь

Или вот еще один случай — ко мне как-то пришел мужчина, тракторист, лет пятьдесят пять. Привез его сын — почти с полей. Сам еще во дворе затянулся "Мальборо", говорит: "Да ничего, просто болело, не мог вдохнуть, подумал — гастрит". В Боярке сделали гастроскопию — язвы нет. А он прямо на моей кушетке уже с инфарктом, едва не свалился. Успели, стент влепили. Живой. Хотя, подозреваю, и дальше курит то "Мальборо". А инфаркт он пережил, потому что просто вовремя добрался до врача. Пусть и случайно.

Это я к тому, что сердце не всегда "болит", а сосуды не предупреждают заранее. Более того — когда "просто болит все" или "душно", это может быть именно оно. Не тяните до вызова скорой. Потому что иногда — уже слишком поздно.

Современные методы видят то, чего не видно

К счастью, сегодня у нас есть способы выявить проблему еще до того, как она испортит жизнь. УЗИ сонных артерий, липидограмма, КТ-кальциевый индекс, измерение толщины стенок сосудов — все это можно сделать без боли, быстро и при необходимости. И вовремя вмешаться — диетой, изменением образа жизни, иногда — лекарствами.

Я всегда говорю пациентам: атеросклероз — это не наказание, а приглашение посмотреть на свою жизнь внимательнее. Его не вылечишь раз и навсегда, но его можно остановить. Все, что мы делаем — либо ослабляет наши сосуды, либо защищает их.

Два примера — две стратегии

Люблю приводить пример из британской королевской семьи. Королева Елизавета II — ответственная, сдержанная, дисциплинированная. Регулярные осмотры, контроль давления, питание. Она прожила 96 лет.

Принцесса Маргарет, ее сестра, — наоборот: удовольствие превыше всего, сигареты, алкоголь, отказ от медицинских советов. Умерла в 71 — после третьего инсульта.

Это не о морали. Это о выборе. У каждого из нас — свои привычки, свои "не успеваю" и "как-то потом". Но сосуды не ждут.

И главное: выберите своего врача

Мои самые стабильные пациенты — это не те, кто никогда не болел. Это те, кто выбрал врача, доверился, и сделал профилактику частью своей жизни. Не героизм, не фанатизм — просто регулярность.

Если вам больше 40 — стоит сдать липидограмму, измерить давление, сделать УЗИ. Если есть наследственность, лишний вес, стресс, диабет — не откладывайте. Потому что атеросклероз — не болезнь старости. Это болезнь стиля жизни. И именно стиль жизни мы способны изменить — ежедневно.