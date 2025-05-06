Що таке атеросклероз — історія хвороби та як розпізнати

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Ще кілька років тому на прийом до мене прийшла жінка — 52 роки, енергійна, стильно вдягнена, без зайвої ваги. Прийшла "просто перевіритися", бо "щось трохи тисне в грудях, але ж це, мабуть, через стрес". У родині — жодних серцевих хвороб. Вона бігала вранці, харчувалась більш-менш правильно.

На перший погляд — не пацієнтка, а мрія.

Але результати обстеження виявили критичне звуження коронарної артерії через атеросклеротичну бляшку. Ще трохи — і був би інфаркт. Ми встигли. Сьогодні вона живе повноцінно і щороку проходить контроль.

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Що таке атеросклероз і чому його не видно

Атеросклероз — це повільне ураження артерій. У стінках судин накопичуються жири, клітини, сполучна тканина. Утворюються бляшки, що звужують просвіт і зменшують кровотік.

Найнебезпечніше — атеросклероз довго не має симптомів. Людина живе звичним життям, планує справи, і не здогадується, що судини вже втрачають свою робочу здатність.

Чому перевірятись варто навіть "здоровим"

У США провели дослідження: ознаки атеросклерозу знаходять навіть у підлітків. А у дорослих, що не відчувають жодних скарг, при підвищеному холестерині в 70% виявляються бляшки у судинах. Вони не стискають груди і не викликають сигналів. Але вони уже роблять своє.

Симптоми — не завжди там, де їх чекаєш

Або от ще один випадок — до мене якось прийшов чоловік, тракторист, років п'ятдесят п'ять. Привіз його син — майже з полів. Сам іще на подвір’ї затягнувся "Мальборо", каже: "Та нічого, просто боліло, не міг дихнути, подумав — гастрит". У Боярці зробили гастроскопію — виразки нема. А він прямо на моїй кушетці уже з інфарктом, ледь не звалився. Встигли, стент влепили. Живий. Хоч, підозрюю, і далі курить те "Мальборо". А інфаркт він пережив, бо просто вчасно добрався до лікаря. Хай і випадково.

Це я до того, що серце не завжди "болить", а судини не попереджають заздалегідь. Ба більше — коли "просто болить усе" чи "душно", це може бути саме воно. Не тягніть до виклику швидкої. Бо іноді — вже запізно.

Сучасні методи бачать те, чого не видно

На щастя, сьогодні у нас є способи виявити проблему ще до того, як вона зіпсує життя. УЗД сонних артерій, ліпідограма, КТ-кальцієвий індекс, вимірювання товщини стінок судин — усе це можна зробити без болю, швидко і за потреби. І вчасно втрутитися — дієтою, зміною способу життя, іноді — ліками.

Я завжди кажу пацієнтам: атеросклероз — це не кара, а запрошення подивитися на своє життя уважніше. Його не вилікуєш раз і назавжди, але його можна зупинити. Усе, що ми робимо — або послаблює наші судини, або захищає їх.

Два приклади — дві стратегії

Люблю наводити приклад із британської королівської родини. Королева Єлизавета II — відповідальна, стримана, дисциплінована. Регулярні огляди, контроль тиску, харчування. Вона прожила 96 років.

Принцеса Маргарет, її сестра, — навпаки: задоволення понад усе, сигарети, алкоголь, відмова від медичних порад. Померла у 71 — після третього інсульту.

Це не про мораль. Це про вибір. У кожного з нас — свої звички, свої "не встигаю" і "якось потім". Але судини не чекають.

І головне: оберіть свого лікаря

Мої найстабільніші пацієнти — це не ті, хто ніколи не хворів. Це ті, хто обрав лікаря, довірився, і зробив профілактику частиною свого життя. Не героїзм, не фанатизм — просто регулярність.

Якщо вам понад 40 — варто здати ліпідограму, виміряти тиск, зробити УЗД. Якщо є спадковість, зайва вага, стрес, діабет — не відкладайте. Бо атеросклероз — не хвороба старості. Це хвороба стилю життя. І саме стиль життя ми здатні змінити — щодня.