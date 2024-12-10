Здоровье украинцев — какие лекарства стали покупать чаще в 2024 году

Фармацевт. Фото: konotop.city

В 2024 году в Украине существенно возрос спрос на лекарства, особенно на антидепрессанты, витамины и сезонные препараты. Среди основных причин выделяют войну, хронический стресс и сезонные заболевания.

Об этом сообщают аналитики Liki24.

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По данным платформы Liki24.com, продажи антидепрессантов в 2024 году выросли на 46%, а витаминов и минеральных комплексов — на 45,5% по сравнению с прошлым годом. Такие средства стали наиболее популярными среди препаратов для психического здоровья.

В то же время лидерами по темпам роста остаются сезонные лекарства. В частности, в 2024 году украинцы на 50% больше покупали средства от гриппа, на 48% — от боли в горле, и на 46% — от насморка.

Антидепрессанты уже длительное время входят в 10 самых популярных групп лекарств в Украине, наряду с обезболивающими, препаратами от повышенного давления, средствами для суставов и мышц, а также седативными препаратами.

Всего в 2024 году украинцы также чаще покупали обезболивающие (+40%), лекарства против повышенного давления (+11%) и снотворные (+1%).

Насколько возросло количество заказов лекарства в 2024 году. Фото: Liki24

Эксперты отмечают, что длительная война и ее последствия заставляют украинцев уделять больше внимания как физическому, так и психическому здоровью, что и объясняет рост спроса на такие категории лекарств.

Напомним, Всемирный банк выделил Украине 454 миллиона долларов. Деньги будут направлены на развитие сферы здравоохранения.

Ранее мы писали о том, что в мире зафиксирован случай новой мутации птичьего гриппа. В частности, в США им уже впервые инфицировался человек.