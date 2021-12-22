Во Львове задержали педофила, который приставал к семилетней школьнице

Во Львове полиция задержала педофила, который пробрался в одну из местных школ на Сыхове и домогался до ученицы 2-го класса.
Об этом сообщает полиция Львовской области.
21 декабря, неизвестный мужчина пробрался в одну из школ на Сыхове и домогался до ученицы 2-го класса. Как сообщали ранее, злоумышленник надел женскую одежду и зашел в женский туалет.
После этого инцидента в полицию сразу обратилась мать семилетней ученицы второго класса, которая сообщила, что неизвестный мужчина зашел в школьный туалет, когда там находилась ее дочь и просил девочку снять свою одежду, чтобы тот ее осмотрел.
До разоблачения педофила были задействованы оперативники криминальной полиции и сотрудники других служб полиции Львовщины, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины. Правоохранители установили личность злоумышленника, 50-летнего жителя Киева и разыскали его.
Вскоре следователи сообщат ранее судимому жителю Киева о подозрении в развращении несовершеннолетних. За содеянное ему грозит наказание – до восьми лет лишения свободы.
Суд признал виновным жителя Киевщины в изнасиловании восьмилетней девочки. Он проведет за решеткой 15 лет.
Заседание должно было состояться 9 декабря, но из-за болезни одного из экспертов и отсутствия возможности связаться с другими экспертами его не провели. Подозреваемого будут судить за изнасилование 12-летнего мальчика.