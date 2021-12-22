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Во Львове задержали педофила, который приставал к семилетней школьнице

Львов
22 декабря 09:59
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Ранее задержанный неоднократно привлекался к уголовной ответственности
Во Львове задержали педофила, который приставал к семилетней школьнице

Во Львове полиция задержала педофила, который пробрался в одну из местных школ на Сыхове и домогался до ученицы 2-го класса.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Как разоблачили педофила?

21 декабря, неизвестный мужчина пробрался в одну из школ на Сыхове и домогался до ученицы 2-го класса. Как сообщали ранее, злоумышленник надел женскую одежду и зашел в женский туалет.

После этого инцидента в полицию сразу обратилась мать семилетней ученицы второго класса, которая сообщила, что неизвестный мужчина зашел в школьный туалет, когда там находилась ее дочь и просил девочку снять свою одежду, чтобы тот ее осмотрел.

До разоблачения педофила были задействованы оперативники криминальной полиции и сотрудники других служб полиции Львовщины, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины. Правоохранители установили личность злоумышленника, 50-летнего жителя Киева и разыскали его.

Вскоре следователи сообщат ранее судимому жителю Киева о подозрении в развращении несовершеннолетних. За содеянное ему грозит наказание – до восьми лет лишения свободы.

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Автор публикации
Петрик Галина
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школы дети Львов педофилы
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