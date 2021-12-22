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Во Львове полностью сгорел автомобиль. Фото, видео пожара

21 декабря около 16 часов во Львове загорелся автомобиль "ВАЗ 2109". Огонь уничтожил транспортное средство вдребезги.

О wе сообщили в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

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Подробности пожара

Возгорание произошло на улице ярошинской. Пожар возник в автомобиле "ВАЗ 2109". Пожарные выехали на место происшествия. Автомобиль спасти не удалось, его полностью уничтожило огнем.

Горить авто

Пожар ликвидировали в 16:13. Были привлечены 9 спасателей и 2 единицы спецтехники. В результате пожара никто из людей не пострадал. Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

Пожежа - наслідки

Напомним, что 27 ноября во Львове горел атомобиль "Peugeot 607". Огнем полностью уничтожен моторный отсек. В результате возгорания люди не пострадали.

Больше новостей о пожарах на Львовщине

  • 16 декабря загорелся жилой дом в селе Броница. В огне погиб владелец 1962 года рождения.
  • В селе Ясеновцы произошел пожарв хозяйственной постройке. В огне погибла женщина 1963 года рождения.
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Автор публикации
София Дорощук
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