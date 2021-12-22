Во Львове полностью сгорел автомобиль. Фото, видео пожара

21 декабря около 16 часов во Львове загорелся автомобиль "ВАЗ 2109". Огонь уничтожил транспортное средство вдребезги.

О wе сообщили в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

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Подробности пожара

Возгорание произошло на улице ярошинской. Пожар возник в автомобиле "ВАЗ 2109". Пожарные выехали на место происшествия. Автомобиль спасти не удалось, его полностью уничтожило огнем.

Пожар ликвидировали в 16:13. Были привлечены 9 спасателей и 2 единицы спецтехники. В результате пожара никто из людей не пострадал. Причину возникновения возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, что 27 ноября во Львове горел атомобиль "Peugeot 607". Огнем полностью уничтожен моторный отсек. В результате возгорания люди не пострадали.

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