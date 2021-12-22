У пожежі на Львівщині постраждав 66-річний чоловік: у якому він стані

21 грудня о 14:53 сталася пожежа у с. Чишки. Внаслідок загорання постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані до лікарні.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Львівській області.

Читайте також:Згорів живцем: на Львівщині після пожежі у будинку знайшли тіло власника. Фото

Подробиці пожежі та наслідки

Рятувальники виїхали на місце загорання. Із будинку вибивався густий чорний дим. Виявилося, що всередині перебував батько власника будівлі 1955 року народження. Очевидці витягнули його на свіже повітря.

"Після огляду медиками, потерпілого з діагнозом термічні опіки нижніх кінцівок, тулуба II ступеня (20% поверхні тіла), у важкому стані госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню м. Львова" - йдеться у повідомленні.

Пожежу вдалося ліквідувати о 15:08. Були залучені 6 рятувальників. Вогонь знищив матрас ліжка. Що стало причиною пожежі, наразі встановлюють.

Більше новин про пожежі на Львівщині