live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Львів
  • У пожежі на Львівщині постраждав 66-річний чоловік: у якому він стані

У пожежі на Львівщині постраждав 66-річний чоловік: у якому він стані

Львів
22 грудня 10:42
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 130
views-icon
Читати російською
Його винесли з будинку очевидці
У пожежі на Львівщині постраждав 66-річний чоловік: у якому він стані

21 грудня о 14:53 сталася пожежа у с. Чишки. Внаслідок загорання постраждав 66-річний чоловік. Його госпіталізували у важкому стані до лікарні.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Львівській області.

Читайте також:Згорів живцем: на Львівщині після пожежі у будинку знайшли тіло власника. Фото

Подробиці пожежі та наслідки

Рятувальники виїхали на місце загорання. Із будинку вибивався густий чорний дим. Виявилося, що всередині перебував батько власника будівлі 1955 року народження. Очевидці витягнули його на свіже повітря.

"Після огляду медиками, потерпілого з діагнозом термічні опіки нижніх кінцівок, тулуба II ступеня (20% поверхні тіла), у важкому стані госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню м. Львова" - йдеться у повідомленні.

Пожежа на Львівщині

Пожежу вдалося ліквідувати о 15:08. Були залучені 6 рятувальників. Вогонь знищив матрас ліжка. Що стало причиною пожежі, наразі встановлюють.

Більше новин про пожежі на Львівщині

  • 16 грудня загорівся житловий будинок у селі Брониця. У вогні загинув власник 1962 року народження.
  • У селі Ясенівці сталася пожежа у господарській будівлі. У вогні загинула жінка 1963 року народження.
Останні новини по темі:
Авторка публікації
Софія Дорощук
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 130
лікарні пожежа Львівська область
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Болото корупції: чим "прославився" львівський авіаремонтний завод

Болото корупції: чим "прославився" львівський авіаремонтний завод

23 грудня 19:00

Львів
На Львівщині знову запланували відключення світла: на який час і де саме

На Львівщині знову запланували відключення світла: на який час і де саме

23 грудня 17:54

Львів
Міськрада Львова купить квартиру за півтора мільйони, щоб розширити музей Крушельницької

Міськрада Львова купить квартиру за півтора мільйони, щоб розширити музей Крушельницької

23 грудня 17:44

Львів
"Відчепіться від спортсменів з вашою політикою": ветеран побив львівського депутата. Відео

"Відчепіться від спортсменів з вашою політикою": ветеран побив львівського депутата. Відео

23 грудня 17:06

Львів
Головна Львів У пожежі на Львівщині постраждав 66-річний чоловік: у якому він стані
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь