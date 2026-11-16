"Не позволяйте миру привыкнуть к войне": Новини.LIVE обратились к международным СМИ
16 ноября, в День работников радио, телевидения и связи, команда Новини.LIVE опубликовала видеообращение к международным журналистам с призывом ответственно освещать российскую войну против Украины.
Журналистика — это не только право информировать, но и ответственность за то, как общество воспринимает события, как формируется международное мнение и какие решения принимают мировые лидеры.
Сегодня, когда война продолжается и в информационном пространстве, каждое слово имеет особый вес.
Украинские журналисты ежедневно документируют последствия российской агрессии, рассказывают истории пострадавших и показывают миру реальную цену войны.
Но ответственность за правду не заканчивается на границах Украины.
Международные СМИ формируют информационную картину для миллионов людей. И от точности их формулировок зависит, как мир воспринимает события в Украине.
Война должна называться войной. Российская агрессия — российской агрессией. Оккупация — оккупацией.
Изменение глобальной информационной повестки дня не означает, что война закончилась, а угроза для украинцев исчезла.
Отдельный призыв команды Новини.LIVE касается освещения мирных переговоров.
Мир — это не только политические заявления и подписи под соглашениями. Это реальная безопасность людей, соблюдение международного права и гарантии неповторения агрессии.
Задача журналистов — проверять факты, анализировать условия договоренностей и задавать неудобные вопросы даже самым влиятельным людям мира.
В профессиональный праздник команда Новини.LIVE призывает международных коллег не терять внимания к Украине, противодействовать дезинформации и не позволять пропаганде подменять реальность.
Не позволяйте миру привыкнуть к войне. Каждое слово имеет значение. Правда — наша общая ответственность.
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