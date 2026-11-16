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Головна LIVE media HUB "Не дозволяйте світу звикнути до війни": Новини.LIVE звернулися до міжнародних медіа

"Не дозволяйте світу звикнути до війни": Новини.LIVE звернулися до міжнародних медіа

Ua ru
16 листопада 2026 16:42
Не дозволяйте світу звикнути до війни: Новини.LIVE звернулися до міжнародних журналістів Фото: Новини.LIVE
Кадр з документального матеріала. Фото: Новини.LIVE

16 листопада, у День працівників радіо, телебачення та зв’язку, команда Новини.LIVE оприлюднила відеозвернення до міжнародних журналістів із закликом відповідально висвітлювати російську війну проти України.

Журналістика — це не лише право інформувати, а й відповідальність за те, як суспільство сприймає події, як формується міжнародна думка та які рішення ухвалюють світові лідери.

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Сьогодні, коли війна триває і в інформаційному просторі, кожне слово має особливу вагу.

Українські журналісти щодня документують наслідки російської агресії, розповідають історії постраждалих і показують світові реальну ціну війни.

Але відповідальність за правду не закінчується на кордонах України.

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Міжнародні медіа формують інформаційну картину для мільйонів людей. І від точності їхніх формулювань залежить, як світ розуміє події в Україні.

Війна має називатися війною. Російська агресія — російською агресією. Окупація — окупацією.

Зміна глобального інформаційного порядку денного не означає, що війна закінчилася, а загроза для українців зникла.

Окремий заклик команди Новини.LIVE стосується висвітлення мирних переговорів.

Мир — це не лише політичні заяви та підписи під угодами. Це реальна безпека людей, дотримання міжнародного права та гарантії неповторення агресії.

Завдання журналістів — перевіряти факти, аналізувати умови домовленостей і ставити незручні запитання навіть найвпливовішим людям світу.

У професійне свято команда Новини.LIVE закликає міжнародних колег зберігати увагу до України, протидіяти дезінформації та не дозволяти пропаганді підміняти реальність.

Не дозволяйте світу звикнути до війни. Кожне слово має значення. Правда — наша спільна відповідальність.

LIVE Media HUB - український медіахаб, який об’єднує Новини.LIVE, "ТиКиїв" та Ukraine Breaking News.

війна медіа документальний фільм ефір Новини.LIVE
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі

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