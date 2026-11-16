"Не дозволяйте світу звикнути до війни": Новини.LIVE звернулися до міжнародних медіа
16 листопада, у День працівників радіо, телебачення та зв’язку, команда Новини.LIVE оприлюднила відеозвернення до міжнародних журналістів із закликом відповідально висвітлювати російську війну проти України.
Журналістика — це не лише право інформувати, а й відповідальність за те, як суспільство сприймає події, як формується міжнародна думка та які рішення ухвалюють світові лідери.
Сьогодні, коли війна триває і в інформаційному просторі, кожне слово має особливу вагу.
Українські журналісти щодня документують наслідки російської агресії, розповідають історії постраждалих і показують світові реальну ціну війни.
Але відповідальність за правду не закінчується на кордонах України.
Міжнародні медіа формують інформаційну картину для мільйонів людей. І від точності їхніх формулювань залежить, як світ розуміє події в Україні.
Війна має називатися війною. Російська агресія — російською агресією. Окупація — окупацією.
Зміна глобального інформаційного порядку денного не означає, що війна закінчилася, а загроза для українців зникла.
Окремий заклик команди Новини.LIVE стосується висвітлення мирних переговорів.
Мир — це не лише політичні заяви та підписи під угодами. Це реальна безпека людей, дотримання міжнародного права та гарантії неповторення агресії.
Завдання журналістів — перевіряти факти, аналізувати умови домовленостей і ставити незручні запитання навіть найвпливовішим людям світу.
У професійне свято команда Новини.LIVE закликає міжнародних колег зберігати увагу до України, протидіяти дезінформації та не дозволяти пропаганді підміняти реальність.
Не дозволяйте світу звикнути до війни. Кожне слово має значення. Правда — наша спільна відповідальність.
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