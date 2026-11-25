Экскурсии от студии Новини.LIVE ко Всемирному дню ребенка: инициатива "Дети в медиа"
В субботу, 21 ноября, в рамках Всемирного дня защиты детей в студии Новини.LIVE состоялась бесплатная экскурсия в рамках социально-образовательной инициативы "Дети в медиа". Студию посетили дети военнослужащих, которых поддерживает благотворительная организация "Рядом с ветераном".
Защита ребенка сегодня включает и информационную безопасность: умение критически мыслить, распознавать фейки и безопасно вести себя в сети — эти навыки особенно важны, ведь дети также становятся мишенью враждебной пропаганды, манипуляций и попыток вербовки через интернет.
Именно этому посвящена программа "Дети в медиа": она на реальной практике показывает, как рождаются новости и как отличить правду от манипуляции.
"Дети в медиа" проходит на базе телестудии Новини.LIVE, где дети работают бок о бок с профессиональными ведущими, корреспондентами, выпускающими редакторами, видеооператорами и режиссерами. На один день студия превращается в интерактивную творческую лабораторию. Уникальность проекта заключается в полном погружении: дети не наблюдают со стороны, а становятся частью телевизионной команды и уносят с собой свой собственный медиапродукт на память.
На этот раз программа включала:
- воркшоп по медиаграмотности: разбор реальных кейсов, защита от манипуляций и безопасность в соцсетях;
- экскурсию по студии и знакомство с аппаратно-студийным блоком;
- практику "руками": работа ведущего с телесуфлером, профессиональная камера и хромакей, собственное интервью, работа в режиме эфира под руководством режиссера.
Ко Всемирному дню защиты детей участников ждали особые угощения: партнер проекта Milk Bar подарил им сладости и сертификаты "Юного медийщика".
О проекте
"Дети в медиа" — бесплатная социально-образовательная инициатива от LIVE Media HUB. Каждый участник получает именной сертификат "Юный медиатор" о прохождении практического курса по медиаграмотности и собственные видеоматериалы из студии.
Кто может принять участие?
- Подростки от 12 до 18 лет в составе организованных групп (до 10 человек).
- Подать заявку могут благотворительные фонды, общественные организации и другие социальные инициативы, в частности те, которые занимаются детьми военнослужащих.
- Участие полностью бесплатное.
Как принять участие?
- Заполните регистрационную форму: ссылка на форму.
- Укажите название организации, количество и возраст участников, а также контактные данные заявителя.
- Команда проекта свяжется с вами, чтобы согласовать дату.