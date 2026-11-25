Экскурсия по студии Новини.LIVE. Фото: LIVE Media HUB.

В субботу, 21 ноября, в рамках Всемирного дня защиты детей в студии Новини.LIVE состоялась бесплатная экскурсия в рамках социально-образовательной инициативы "Дети в медиа". Студию посетили дети военнослужащих, которых поддерживает благотворительная организация "Рядом с ветераном".

Защита ребенка сегодня включает и информационную безопасность: умение критически мыслить, распознавать фейки и безопасно вести себя в сети — эти навыки особенно важны, ведь дети также становятся мишенью враждебной пропаганды, манипуляций и попыток вербовки через интернет.

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Именно этому посвящена программа "Дети в медиа": она на реальной практике показывает, как рождаются новости и как отличить правду от манипуляции.

"Дети в медиа" проходит на базе телестудии Новини.LIVE, где дети работают бок о бок с профессиональными ведущими, корреспондентами, выпускающими редакторами, видеооператорами и режиссерами. На один день студия превращается в интерактивную творческую лабораторию. Уникальность проекта заключается в полном погружении: дети не наблюдают со стороны, а становятся частью телевизионной команды и уносят с собой свой собственный медиапродукт на память.

Дети в студии Новини.LIVE. Фото: LIVE Media HUB.

На этот раз программа включала:

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воркшоп по медиаграмотности: разбор реальных кейсов, защита от манипуляций и безопасность в соцсетях;

экскурсию по студии и знакомство с аппаратно-студийным блоком;

практику "руками": работа ведущего с телесуфлером, профессиональная камера и хромакей, собственное интервью, работа в режиме эфира под руководством режиссера.

Ко Всемирному дню защиты детей участников ждали особые угощения: партнер проекта Milk Bar подарил им сладости и сертификаты "Юного медийщика".

Дети в студии Новини.LIVE. Фото: LIVE Media HUB.

О проекте

"Дети в медиа" — бесплатная социально-образовательная инициатива от LIVE Media HUB. Каждый участник получает именной сертификат "Юный медиатор" о прохождении практического курса по медиаграмотности и собственные видеоматериалы из студии.

Кто может принять участие?

Подростки от 12 до 18 лет в составе организованных групп (до 10 человек).

Подать заявку могут благотворительные фонды, общественные организации и другие социальные инициативы, в частности те, которые занимаются детьми военнослужащих.

Участие полностью бесплатное.

Как принять участие?