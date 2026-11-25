Екскурсія студією Новини.LIVE. Фото: LIVE Media HUB.

У суботу, 21 листопада, до Всесвітнього дня захисту дітей в студії Новини.LIVE у межах соціально-освітньої ініціативи "Діти в медіа" пройшла безоплатна екскурсія. До студії завітали діти військовослужбовців, яких підтримує благодійна організація "Поруч з ветераном".

Захист дитини сьогодні включає й інформаційну безпеку: вміння критично мислити, розпізнавати фейки та безпечно поводитися в мережі, ці навички особливо важливі, адже діти також стають мішенню ворожої пропаганди, маніпуляцій і спроб вербування через інтернет.

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Саме цьому присвячена програма "Діти в медіа": вона на реальній практиці показує, як народжуються новини і як відрізнити правду від маніпуляції.

"Діти в медіа" відбувається на базі телестудії Новини.LIVE, де діти працюють пліч-о-пліч із професійними ведучими, кореспондентами, випусковими редакторами, відеооператорами й режисерами. На один день студія перетворюється на інтерактивну творчу лабораторію. Унікальність проєкту в повному зануренні: діти не спостерігають збоку, а стають частиною телевізійної команди й забирають свій власний медіапродукт на згадку.

Діти в студії Новини.LIVE. Фото: LIVE Media HUB.

Цього разу програма включала:

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воркшоп з медіаграмотності: розбір реальних кейсів, захист від маніпуляцій і безпека в соцмережах;

екскурсію студією та знайомство з апаратно-студійним блоком;

практику "руками": робота ведучого з телесуфлером, професійна камера й хромакей, власне інтерв'ю, робота в режимі ефіру під керівництвом режисера.

До Всесвітнього дня захисту дитини, учасників чекали особливі пригощання, партнер проєкту Milk Bar подарував їм смаколики та сертифікати "Юного медійника".

Діти в студії Новини.LIVE. Фото: LIVE Media HUB.

Про проєкт

"Діти в медіа" — безоплатна соціально-освітня ініціатива від LIVE media HUB. Кожен учасник отримує іменний сертифікат "Юний медійник" про проходження практичного курсу з медіаграмотності та власні відеоматеріали зі студії.

Хто може долучитися?

Підлітки від 12 до 18 років у складі організованих груп (до 10 осіб).

Подати заявку можуть благодійні фонди, громадські організації та інші соціальні ініціативи, зокрема ті, що опікуються дітьми військовослужбовців.

Участь повністю безоплатна.

Як долучитися?