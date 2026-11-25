Екскурсії студією Новини.LIVE до Всесвітнього дня дитини: ініціатива "Діти в медіа"
У суботу, 21 листопада, до Всесвітнього дня захисту дітей в студії Новини.LIVE у межах соціально-освітньої ініціативи "Діти в медіа" пройшла безоплатна екскурсія. До студії завітали діти військовослужбовців, яких підтримує благодійна організація "Поруч з ветераном".
Захист дитини сьогодні включає й інформаційну безпеку: вміння критично мислити, розпізнавати фейки та безпечно поводитися в мережі, ці навички особливо важливі, адже діти також стають мішенню ворожої пропаганди, маніпуляцій і спроб вербування через інтернет.
Саме цьому присвячена програма "Діти в медіа": вона на реальній практиці показує, як народжуються новини і як відрізнити правду від маніпуляції.
"Діти в медіа" відбувається на базі телестудії Новини.LIVE, де діти працюють пліч-о-пліч із професійними ведучими, кореспондентами, випусковими редакторами, відеооператорами й режисерами. На один день студія перетворюється на інтерактивну творчу лабораторію. Унікальність проєкту в повному зануренні: діти не спостерігають збоку, а стають частиною телевізійної команди й забирають свій власний медіапродукт на згадку.
Цього разу програма включала:
- воркшоп з медіаграмотності: розбір реальних кейсів, захист від маніпуляцій і безпека в соцмережах;
- екскурсію студією та знайомство з апаратно-студійним блоком;
- практику "руками": робота ведучого з телесуфлером, професійна камера й хромакей, власне інтерв'ю, робота в режимі ефіру під керівництвом режисера.
До Всесвітнього дня захисту дитини, учасників чекали особливі пригощання, партнер проєкту Milk Bar подарував їм смаколики та сертифікати "Юного медійника".
Про проєкт
"Діти в медіа" — безоплатна соціально-освітня ініціатива від LIVE media HUB. Кожен учасник отримує іменний сертифікат "Юний медійник" про проходження практичного курсу з медіаграмотності та власні відеоматеріали зі студії.
Хто може долучитися?
- Підлітки від 12 до 18 років у складі організованих груп (до 10 осіб).
- Подати заявку можуть благодійні фонди, громадські організації та інші соціальні ініціативи, зокрема ті, що опікуються дітьми військовослужбовців.
- Участь повністю безоплатна.
Як долучитися?
- Заповніть реєстраційну форму: посилання на форму.
- Вкажіть назву організації, кількість та вік учасників і контакти заявника.
- Команда проєкту зв'яжеться з вами, щоб узгодити дату.