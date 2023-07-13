Простые советы, которые помогут научить попугая разговаривать

Попугаи. Фото: Pexels

Владельцы попугаев все чаще стараются научить их разговаривать. Для этого нужно знать несколько простых советов. Практически все виды этих птиц обладают способностью вокализации.

Новини.LIVE расскажет, как научить попугая разговаривать.

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Что нужно помнить

Молодые попугаи учатся быстрее, поэтому начинайте занятия с трех месяцев;

разницы в способностях между самками и самцами нет;

обучать должен только один человек, ведь птицам сложно переключаться между разными голосами;

птицы нервничают, когда их держат в кулаке;

не забывайте хвалить питомца и угощать лакомством.

Попугай. Фото: Pexels

Наберитесь терпения

Птицам может потребоваться очень много времени, чтобы научиться разговаривать. Не стоит нервничать и критиковать птицу. К тому же даже общительные породы жако и какаду могут полностью игнорировать лингвистические упражнения.

Если у вас пожилая птица, то вряд ли она начнет разговаривать. Помните, что быстро добиться успеха невозможно.

Выберите правильные слова

Эксперты говорят, что попугаи лучше запоминают шипящие и громкие звуки. Начните обучать птице с простого "Привет". Также можно выбрать для первого слова кличку попугая. Скорее всего, птица уже различает ее на слух из потока человеческого языка.

Важно не нагружать сразу попугая большим количеством слов.

Тренируйтесь каждый день

Учить попугая разговаривать стоит регулярно. Старайтесь говорить с птицей каждый день, однако до 15 минут. От долгой практики любимец может заскучать. Не стоит начинать обучение, если вы видите, что пернатый не настроен.

При тренировке четко повторяйте слово 15-20 раз подряд. К тому же можно совмещать два слова в одном уроке, чтобы у попугая был выбор, ведь птице может не понравиться конкретный набор звуков.

Попугай. Фото: Pexels

Не забывайте об эмоциях

Попугаи способны к теплой эмоциональной связи с хозяином, поэтому нужно повторять слова в положительном тоне. К тому же птица будет постоянно смотреть на вас. Не стоит забывать и о мимике, но здесь важно не переусердствовать.

От криков и нетерпения любимец может погрузиться в себя и не заговорить даже после года тренировок.

Наблюдайте за попугаем

Редко случается так, что птица произносит слово во время тренировки. Следует понаблюдать за попугаем, ведь он может начать говорить во время ежедневной игры или еды. Они могут произносить слова в любой момент.

Попугай. Фото: Pexels

Не бойтесь пересмотреть планы

Эксперты говорят, что обычно первые сдвиги появляются через 2-3 месяца, а через полгода регулярных занятий птица должна показать хоть какой-то прогресс. Если этого не происходит, подумайте над тем, чтобы отказаться от обучения.

Напомним, в интернете часто распространяется информация, как правильно ухаживать за кошками. Однако некоторые советы могут быть опасны для ваших домашних любимцев.